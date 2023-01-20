Сенсационный вывод швейцарских экономистов: Россию покинули меньше 9% западных компаний

Западные экономисты объяснили, почему из России ушли всего 8,5% иностранных компаний Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СКИДКИ И УБЫТКИ

Казалось бы, весь прошлый год иностранные компании только и делали, что «уходили» да «приостанавливали деятельность». Неужели только казалось? Швейцарские аналитики из института IMD и Университета Санкт-Галлена посчитали: из 1,4 тысяч относительно крупных компаний, работавших в России на апрель 2022 года, полностью покинули рынок РФ примерно 8,5%.

В российском Центре стратегических исследований приводят несколько иные цифры. Вот их данные на начало осени:

- 7% компаний заявляли о полном уходе без продажи бизнеса (например, IKEA).

- 15% решили уйти через передачу новому собственнику (McDonald’s, OBI).

- 34% остались, отказавшись от новых инвестиций или рекламы (Leroy Merlin, Red Bull).

- Остальные либо прикрылись и затаились, не ликвидировав себя как юрлицо (Uniqlo ), либо остались работать, несмотря ни на что (Burger King). А больше всего не хотят уходить из России компании из Австрии, Японии и Швейцарии. Те же швейцарские часы элитных брендов спокойно себе продаются в столичных бутиках.

А раз реальных «ушельцев» не так уж и много, стоит ли в этом году ждать продолжения исхода западного бизнеса из России? Швейцарские экономисты дают ответ отрицательный. Одна их причин – недавно принятый закон. Теперь для продажи российских активов иностранных компаний в некоторых сферах (банки, энергетика) требуется разрешение российских властей. А если такое разрешение дадут, то с условием: бизнес должен быть продан с хорошей скидкой.

- Было бы странно, если бы Россия дала им возможность вывести деньги, учитывая, что Запад арестовал $300 млрд из нашего золото-валютного резерва, - комментирует Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. - Российское правительство не одобряет продажи бизнеса по номиналу. Это разумная и обоснованная мера в условиях санкционной войны, которая нам была объявлена. Вот пример, Росбанк принадлежал французскому банку Societe Generale и был продан холдингу «Интеррос» с большой скидкой (по данным СМИ, дисконт составил около 50%, - Ред.).

Швейцарские экономисты называют еще одну причину, по которой западным компаниям будет сложно уйти из России. Это отсутствие покупателей, которые способны заплатить хорошие деньги за их российские владения. Но с этим выводом Алексей Зубец готов поспорить.

- Многие ушли, не уходя, - поясняет эксперт. - Мы знаем истории типа «Макдональдса», когда компания ушла, продав бизнес местному менеджменту, но с условием возврата активов через несколько лет за 1 рубль. Почему они не ушли? Потому что им никто за это не заплатил, не компенсировал потери, которые они понесли. А это во многих случаях миллиарды долларов. У нефтегазовых компаний в России активы на десятки миллиардов долларов. Никто им на Западе не возместит потери.

По словам Алексея Зубца, авторы санкций рассчитывали: западные компании заявят об уходе, сделают вид, что прощаются, Россия испугается и даст задний ход. Но этого не произошло. В результате больше всех пострадали самые крупные иностранные бренды.

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ, ТОЛЬКО БИЗНЕС

Но все-таки гораздо больше компаний остались работать в нашей стране. Они не стали продавать активы и хлопать дверьми. Например, американский Burger King официально отказался поддерживать российские рестораны, которые работают под его маркой. Ходили слухи, что компания не смогла найти покупателя на свои франшизы, поставив условие, что она будет продолжать получать прибыль с продажи бургеров. Но официальных подтверждений тому нет. Можно предположить, что если такое условие и было, то с прицелом на то, чтобы остаться работать как ни в чем не бывало.

- Важно понимать, что мелкие компании остались, - говорит Алексей Зубец. – Они и не думали закрываться. Причем, мелких гораздо больше, чем крупных. Они не так заметны, поэтому они сделали все возможное, чтобы избежать ухода и сохранить бизнес в России. Среди этих мелких есть зарекомендовавшие себя бренды одежды, обуви, косметики. Многие закрыли магазины, но спокойно торгуют через интернет. Есть немецкие обувные бренды, которые производятся в Китае, и они привозят свой товар к нам. Плюс большинство западных производителей закрывает глаза на параллельный импорт (ввоз товаров в Россию без согласия производителя, - Ред.). Зачем отказываться от прибыли?

В общем, ничего политического, только бизнес.

- С таким же посылом на днях вернулась в Россию японская Toyota, - продолжает эксперт. - Поставок новых машин нет. Только поддержанные, да и те с минимальным пробегом. Но технический сервис возобновляется официально. Тойота вернулась с продажей автозапчастей, на которые в прошлом году был дефицит. Россия - крупнейший рынок Европы. Почти 150 млн человек. Уйти отсюда – значит, потерять большие деньги.