«Настя стесняется своего размера обуви». Участник шоу Ивлеевой рассказал все о закулисье проекта

Телеведущая Анастасия Ивлеева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Ивлеева нынче одна из популярных, модных светских персон. На одном из телеканалов показывался проект «Борьба за сердце Ивлеевой». Чемпион мира по спортивным танцам, участник «Новых Танцев» на ТНТ и финалист «Dance Революции» на Первом канале - Артемий Каташинский рассказал KP.RU о своем участие в проекте Ивлеевой.

Артемий Каташинский Фото: Личный архив

- По правде говоря, я не собирался на этот проект, - говорит Артемий. - Знал, что его будут снимать, но не рвался стать его участником. Так вышло, что мне позвонил один из кастинг-директоров, раньше мы уже работали по другим проектам, предложил пройти испытания кастинга. Я пообщался с редактором и психологом проекта, сразу понял, что они от меня в восторге. А спустя месяц мне позвонили, пригласили в качестве участника шоу.

- На слепые прослушивания вы пришли вместе со своей сестрой Мариной, не боялись ли вы, что за такой поступок вас могли не пустить дальше?

- Я подумал, что появление Марины разбавит обстановку. И сестра с радостью согласилась на эту авантюру, это добавило огня на площадке. Хотелось показать, какая у меня крутая сестра, да и сама Настя на первом испытании была с братом.

Мы с Мариной всегда поддерживаем друг друга, это придает уверенности в собственных силах. Если есть возможность, стараемся выходить вместе.

- Когда увидели впервые Настю, о чем подумали? Какое первое впечатление сложилось о девушке, на сердце которой претендуете, пусть даже в шоу?

- Самое положительное. Настя — очень яркая, открытая, честная и добрая. И именно благодаря этим человеческим качествам Настя добилась таких высот в карьере. Я не сомневаюсь, что она станет прекрасной женой и мамой, что реализуется во всех сферах, о которых мечтает.

- Вы подарили Насте туфли, но как оказалось, они не подошли по размеру. Выложив, этот фрагмент в инстаграм, вы подписали, что качество монтажа зашкаливает. Что произошло на самом деле?

- у нас случилась очень щекотливая ситуация. Еще до начала шоу мне сказали, что у Насти 39 размер обуви. И, как мне показалось в первом туре, она этого стеснялась, что у неё такой размер (не Золушки). Как профессионал, который работает с самыми разными девушками, я бы её быстро переубедил, что 39 размер — вполне обычная история и не нужно этого стесняться… в общем, подаренные мною туфли ей не подошли.

А после монтажа этого выпуска на экране всё выглядело так, будто я «облажался». Конечно, честь девушки дороже, но это не тот случай, когда нужно было выставлять дураком меня.

- А были участники, которые вели себя по-другому, отличались от себя в реальной жизни? Удалось ли вам подружиться с участниками?

- Да, был один персонаж — Андрей Кеча — мы с ним подружились. И, тем не менее, невзирая на то, что у нас были хорошие отношения, во всех интервью он твердил: «Артемий — самый слабый участник». Конечно, после таких заявлений я свёл общение на «нет», очень некрасиво с его стороны.

- Что для вас стало самым сложным во время съемок?

- Накануне съёмок реалити я купил квартиру своей мечты. А тут пришлось жить в палатке, принимать душ на улице и там же посещать удобства… К такому меня жизнь точно не готовила. Как преодолевал? Терпел. И, конечно, как никто был рад вернуться домой.

- Как отреагировали ваши близкие, когда узнали, что вы стали участником проекта? Знал ли кто-то выхода шоу о вашем участии?

- Мои близкие не знали, что я снимаюсь в реалити. Я им сказал, что у меня съёмки на месяц, в подробности никто не вдавался. Конечно, сейчас все уже знают, что я боролся за сердце Ивлеевой, реалити охотно смотрели, комментировали, обсуждали, радовались за меня.

Реакция родителей была неоднозначной: «Ну какое реалити? Ты же профессионал, чемпион мира, у тебя своя школа, что скажут ученики…». Старался не ударить в грязь лицом и свои танцевальные навыки на шоу проявил по максимуму.

- Вы когда-нибудь задумывались о том, что могли бы влюбиться в человека публичного? Не возникает ли страха, что медийный персонаж – это человек, который вечно на работе: на съемках, выступлениях?

- Меня эта мысль не пугает. Я сам человек публичный — постоянно нахожусь в центре внимания, участвую в соревнованиях, конкурсах, съёмках. У меня всё это очень органически получается. Если рядом будет человек, который живёт в своей медийной истории, мы поймём друг друга. Главное вовсе не медийность и сфера деятельности, а человеческие качества.

- Жалели, что покинул проект?

- Совершенно не жалею. Считаю, что получилось, как получилось. Тем более, пока я находился на проекте, я упустил очень много дел по работе и с радостью вновь влился во все процессы.

- Следили за другими участниками после своего ухода? Кто был достоин сердца Ивлеевой?

- Нет, не следил. Я понимал, что нет человека, который достоин сердца Ивлеевой так, как я. Впрочем, и проект показал это, Настя в итоге так никого и не выбрала.

- Что ты думаешь по поводу выбора Насти? Имеют ли право на жизнь отношения с бывшими?

- Честно? Не думаю ничего. Да, он стал победителем проекта, но Настя не построила с ним отношения. Поэтому я остаюсь при своём мнении — лучшим претендентом на сердце Ивлеевой был я. А вообще отношения с бывшим возможны, если и он, и она прошли через определённые этапы когнитивной психологической терапии, исправили ошибки прошлого и осознанно решили, что будут строить отношения. Всё остальное — просто игры в никуда.

- Что бы вы посоветовали телезрителям, желающим стать участниками подобного рода проекта и покорить сердце кумира?

- Главное — не покорять кого-то, а покорить самого себя: жить здесь и сейчас, менять не другого человека, а себя и только в лучшую сторону.

Посоветовал бы в рамках реалити-шоу вести себя так же, как в жизни, рядом с обычными людьми. Кроме того, участие в проекте не гарантирует, что ты влюбишься в человека или он влюбиться в тебя. Важно слушать своё сердце и действовать так, как оно подскажет.