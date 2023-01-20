Евгения Добровольская говорит о любви с близкого расстояния

На Новой сцене МХТ им.Чехова вышла звездная драма «Космос». Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Главная героиня Татьяна (её играет Евгения Добровольская) - школьная учительница в провинциальной Бугульме, это на юго-востоке Татарстана. Она преподаватель английского языка и даже в быту забавно перемежает свою речь иностранными словами. Она вдова и уже лет двадцать мать-одиночка. Муж-герой погиб на какой-то современной войне. Сын (Денис Парамонов ) вырос. По мнению матери, он не плохой, не хороший, ни то ни се, вафля и «обрубок». Взаимопонимания с сыном нет, и это нормально для школьной учительницы.

И вот - очередная годовщина смерти мужа. Согласно ритуалу надо идти на кладбище, помянуть, воткнуть две гвоздики в землю, поговорить с могилой и обязательно поплакать, даже если слезы давно высохли... Жизнь унылая и обыденная, как серое небо.

Как вдруг в новостях сообщают: в Бугульму приезжает знаменитый лётчик-космонавт - герой России. Одноклассник Татьяны. Он приедет на малую родину и, конечно, зайдёт в родную школу…

Начинается движ. Директор школы (Авангард Леонтьев) озадачился срочным ремонтом, физрук (Армэн Арушанян) готовится удивить гостя акробатическими пирамиды. Ну а Татьяна, живущая в мире грез, фантазирует: космонавт приезжает, чтобы встретиться с ней, своей школьной любовью… И ведь есть что вспомнить. В 10-м классе Сережа (так зовут космонавта в исполнении Олега Гааса) подарил ей карандаш, обломок которого она хранит как артефакт и свидетельство большой любви. В школьные годы Сережа был неказист: очкарик и «ботаник». Однажды мальчишки окунули его головой в унитаз. Прошло 25 лет и теперь он герой России. «Был лох, а стал Бог». Но зачем ехать туда, где тебя окунали головой в унитаз? Потому, что старая любовь не ржавеет, космонавт хочет забрать Таню с собой. Но… Как часто бывает, мечты и реальность не совпадают.

Спектакль идет на Новой сцене МХТ, где дистанция между актерами и залом минимальная и предполагает откровенный разговор с публикой. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Режиссер спектакль Нина Григорьева говорит, что это смешная пьеса (автор - Алексей Житковский) про несмешную жизнь. Про несбывшиеся мечты и нереализованные желания. Про то, как космос превращается в черную бездну внутри нас. И про попытку вырваться из этой бездны.

Эскиз спектакля был создан в октябре 2022 года в рамках экспериментального проекта «АРТХАБ», а потом был расширен сценами и персонажами и вошёл в репертуар МХТ.

По мнению народного артиста Авангарда Леонтьева это мелодраматическая комедия. На вкус Авангарда Николаевича «в спектакле много смешного». А вот в чем с ним нельзя не согласиться: все герои - обыкновенные люди, у которых самая обыкновенная жизнь. И обычные заботы и желания, понятные каждому зрителю. Обычные судьбы, невзгоды, проблемы, житейские трудности…

«Это смешно и страшно одновременно, - говорит исполнительница главной роли актриса Евгения Добровольская. – Очень много одиноких женщин, которым знакомо ощущение душевной пустоты. И понятна надежда, что вот сейчас прилетит её «космонавт» и заберет её с собой, если не на космическую орбиту, то хотя бы в Звёздный городок… Вот об этом хотелось поговорить с близкого расстояния».

Спектакль идет на Новой сцене МХТ, где дистанция между актерами и залом минимальная и предполагает откровенный разговор с публикой. Насколько он получился, будут судить зрители.

Где: МХТ им.Чехова.

Когда: 18 февраля.

Цена билетов: 2000 руб.