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20 января 2023 16:07

Евгения Добровольская говорит о любви с близкого расстояния

На Новой сцене МХТ им.Чехова вышла звездная драма «Космос»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
На Новой сцене МХТ им.Чехова вышла звездная драма «Космос».

На Новой сцене МХТ им.Чехова вышла звездная драма «Космос».

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Главная героиня Татьяна (её играет Евгения Добровольская) - школьная учительница в провинциальной Бугульме, это на юго-востоке Татарстана. Она преподаватель английского языка и даже в быту забавно перемежает свою речь иностранными словами. Она вдова и уже лет двадцать мать-одиночка. Муж-герой погиб на какой-то современной войне. Сын (Денис Парамонов ) вырос. По мнению матери, он не плохой, не хороший, ни то ни се, вафля и «обрубок». Взаимопонимания с сыном нет, и это нормально для школьной учительницы.

И вот - очередная годовщина смерти мужа. Согласно ритуалу надо идти на кладбище, помянуть, воткнуть две гвоздики в землю, поговорить с могилой и обязательно поплакать, даже если слезы давно высохли... Жизнь унылая и обыденная, как серое небо.

Как вдруг в новостях сообщают: в Бугульму приезжает знаменитый лётчик-космонавт - герой России. Одноклассник Татьяны. Он приедет на малую родину и, конечно, зайдёт в родную школу…

Начинается движ. Директор школы (Авангард Леонтьев) озадачился срочным ремонтом, физрук (Армэн Арушанян) готовится удивить гостя акробатическими пирамиды. Ну а Татьяна, живущая в мире грез, фантазирует: космонавт приезжает, чтобы встретиться с ней, своей школьной любовью… И ведь есть что вспомнить. В 10-м классе Сережа (так зовут космонавта в исполнении Олега Гааса) подарил ей карандаш, обломок которого она хранит как артефакт и свидетельство большой любви. В школьные годы Сережа был неказист: очкарик и «ботаник». Однажды мальчишки окунули его головой в унитаз. Прошло 25 лет и теперь он герой России. «Был лох, а стал Бог». Но зачем ехать туда, где тебя окунали головой в унитаз? Потому, что старая любовь не ржавеет, космонавт хочет забрать Таню с собой. Но… Как часто бывает, мечты и реальность не совпадают.

Спектакль идет на Новой сцене МХТ, где дистанция между актерами и залом минимальная и предполагает откровенный разговор с публикой.

Спектакль идет на Новой сцене МХТ, где дистанция между актерами и залом минимальная и предполагает откровенный разговор с публикой.

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Режиссер спектакль Нина Григорьева говорит, что это смешная пьеса (автор - Алексей Житковский) про несмешную жизнь. Про несбывшиеся мечты и нереализованные желания. Про то, как космос превращается в черную бездну внутри нас. И про попытку вырваться из этой бездны.

Эскиз спектакля был создан в октябре 2022 года в рамках экспериментального проекта «АРТХАБ», а потом был расширен сценами и персонажами и вошёл в репертуар МХТ.

По мнению народного артиста Авангарда Леонтьева это мелодраматическая комедия. На вкус Авангарда Николаевича «в спектакле много смешного». А вот в чем с ним нельзя не согласиться: все герои - обыкновенные люди, у которых самая обыкновенная жизнь. И обычные заботы и желания, понятные каждому зрителю. Обычные судьбы, невзгоды, проблемы, житейские трудности…

«Это смешно и страшно одновременно, - говорит исполнительница главной роли актриса Евгения Добровольская. – Очень много одиноких женщин, которым знакомо ощущение душевной пустоты. И понятна надежда, что вот сейчас прилетит её «космонавт» и заберет её с собой, если не на космическую орбиту, то хотя бы в Звёздный городок… Вот об этом хотелось поговорить с близкого расстояния».

Спектакль идет на Новой сцене МХТ, где дистанция между актерами и залом минимальная и предполагает откровенный разговор с публикой. Насколько он получился, будут судить зрители.

Где: МХТ им.Чехова.

Когда: 18 февраля.

Цена билетов: 2000 руб.

КультураКультура: театр