Юлия Барановская:"Жизнь поменялась два года назад"

Юлия Барановская души не чает в своих детях от Андрея Аршавина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Барановская души не чает в своих детях от Андрея Аршавина. Телеведущая воспитывает сыновей Артемия и Арсения, а также дочь Яну. Она успешно совмещает карьеру и воспитание отпрысков, а еще мечтает снова стать мамой.

Юлия Барановская крайне редко делится подробностями личной жизни. При этом она не скрывает, что в ее жизни пока нет мужчины. "Сейчас, когда дети резко выросли, на меня часто стали накатывать незнакомые эмоции. Я могу сесть и расплакаться... Сижу и рыдаю. Потом успокаиваюсь, понимаю, что я не могу контролировать каждую секунду жизнь детей..." - поведала бывшая избранница Андрея Аршавина.

Ей временами кажется, что она что-то упустила в жизни. "Очень хочу стать мамой еще раз. Некоторые люди, с которыми я делилась, говорят: «Ну хочешь - роди, в наше время это элементарно». Но я так не хочу. Мне нужно, чтобы была семья: мама, папа…" - разоткровенничалась 42-летняя телезвезда.

Юлия все не может поверить, что ее наследники так быстро повзрослели. Они стали гораздо больше разговаривать на очень серьезные темы. "У нас нет никаких запретов. Наша жизнь поменялась два года назад - с того момента, как мы переехали из квартиры в дом... Раздолье. Ужасно люблю, когда шум, гам, полный дом детей, друзей, бесконечные сборища", - цитируют ее 7 Дней.

Барановская признается, что научилась быть с собой честной. "Мало кто это умеет. Но если ты себе не врешь, у тебя никогда не будет разочарования, тебе никто не сможет сделать больно или обидеть. Плохо себя чувствую в одиночестве. Общение добавляет мне сил, особенно если меня окружают приятные мне, любимые люди", - отмечает звезда.

По ее словам, еще очень важно быть счастливым. И это - выбор каждого человека. "Поняла я это давно, но только недавно научилась использовать... Счастье - это состояние, оно внутри, а не снаружи. Оно не измеряется количеством комнат в доме, количеством нулей на твоем счету, пар обуви в твоем гардеробе и карат в бриллиантах", - резюмировала многодетная мама.