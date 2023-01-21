Уильям Бернс, глава ЦРУ, тайно посетил украинскую столицу. Фото: REUTERS

Потери ВСУ под Артемовском подтвердила немецкая разведка

В секретном докладе Федеральной разведслужбы Германии (БНД) для бундестага сообщается, что дела ВСУ у Артемовска очень плохи. Потери украинской армии в этом регионе названы «огромными». В докладе БНД шла речь о трехзначных числах за сутки. По мнению немцев, падение города повлияет на всю линию обороны Украины, и позволит России продвинуться еще дальше вглубь Донбасса. БНД сообщила, что противник ВСУ действовал в этом районе «с беспощадной жестокостью». Ранее стало известно, что российскими подразделениями освобождена Клещеевка в пригороде Артемовска и поселок Лобковое на Запорожском направлении. Ну, а секреты немцев — это секрет Полишинеля.

Зачем глава ЦРУ тайно посещал Киев

Уильям Бернс, глава ЦРУ, тайно посетил украинскую столицу и встретился с шестым президентом незалежной. Бернс приезжал в Киев, чтобы сообщить трагикомику в хаки эксклюзивные сведения о предполагаемых планах руководства РФ на ближайшие недели. Бернс также заявил Зеленскому, что вскоре оказывать Украине помощь будет сложнее. После чего принимающая стороны должна была разрыдаться и убежать в приднепровские камыши, но, к счастью, доктор подвез белый порошок.

Горячие финские парни помогают бандеровцам изо всех сил

Минобороны Финляндии сообщило, что Суоми предоставит незалежной крупнейший пакет военной помощи. Причем это будет 12-й пакет военной техники для Украины со стороны страны озер, саун и Йолупукки. Президент Саули Ниинисте принял решение о поставках 19 января 2023-го по предложению кабмина. С этим пакетом военной помощи сумма всех оборонных поставок Хельсинки для Киева составляет 590 млн. евро. Министр обороны Финляндии Микко Савола отметил, что поставляется тяжелая артиллерия и боеприпасы. Пусть и старенькие, но все же. Ну, теперь то дело пойдет веселее.

Кто создает концессию по поставкам танков Зеленскому

Politico сообщает, что ряд стран Евросоюза готовы объединить усилия для давления на ФРГ по вопросу о поставках Украине танков Leopard 2. Лидером такой коалиции, похоже, станет Польша. В ее составе - страны, имеющие в своем распоряжении Leopard 2. Власти некоторых из 12 таких государств уже выразили желание передать боевые машины Киеву. При том они недовольны политикой руководства ФРГ, которые связывают возможность принятия подобного решения с передачей США танков Abrams незалежной. Да просто немцы помнят, что случилось с танками группы «Центр» на этих землях лет 80 назад.

Транзит российского газа через Украину сократился на 40%

Сергей Куприянов, официальный представитель «Газпрома», сообщил, что компания осуществляет подачу российского газа для транзита через незалежную в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа». А это — 24,4 миллиона кубометров на 20 января. Еще в среду прокачка составляла 32,6 миллиона кубометров, в четверг снизилась до 25,1 миллиона. В компании подчеркнули, что выполняют все обязательства перед потребителями Старого Света, а услуги транзита полностью оплачены. Но лучше бы все таки «голубое топливо» шло по Северному потоку.

В Кракове хотят остановить украинскую оккупацию

В Кракове потребовали остановить «оккупацию» главной площади этого древнего города украинскими «беженцами». Пикеты украинцев вызвали возмущение у местных националистов. Ежедневно небольшая, но громкая группа людей устраивает там шумные политические демонстрации, используя звуковую систему и нарушая "достойный и в то же время туристический характер этого места". Националисты потребовали от властей «немедленно положить конец ситуации», которая «причиняет боль и шокирует» как жителей, так и гостей города. Причиняет боль и шокирует хорошая бейсбольная бита в крепких руках.

Вильнюс усилит Киев двумя старыми советскими вертушками

Арвидас Анушаускас, литовский министр обороны, сообщил, что Вильнюс передаст Киеву два вертолета Ми-8 и зенитные пушки ближнего радиуса действия L-70. Министр заявил: «Новый литовский пакет помощи Украине включает свыше десяти зенитных орудий L-70, боеприпасы и два вертолета Mи-8. Общая стоимость данной партии составляет примерно 125 млн евро». Ранее литовская армия располагала тремя вертолетами Ми-8 советского производства и тремя европейскими вертолетами Dauphin, приобретенными десять лет назад. Эксплуатационный ресурс этих Ми-8, которым пошел четвертый десяток лет, исчерпан, эксплуатация затруднена. Но какое это имеет значение для киевских камикадзе.

Пентагон скребет уже по корейским сусекам

Издание The Hill сообщает, что Пентагон потребовал у руководства американских войск, дислоцированных в Южной Корее, направить оборудование и материалы для помощи Украине. Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK), насчитывают 28 тысяч военнослужащих, и они готовы отдать кое-что из своих закромов Киеву. Представитель USFK полковник Айзек Тейлор заявил: «Это не окажет никакого влияния на наши операции и нашу способность выполнять наши твердые обязательства по защите нашего союзника». Вы каски и памперсы, что ли, собираетесь отправлять?

Канадские наемник признал бардак в ВСУ

Джеймс Чаллис, наемник из Канады, признал, что украинская армия на Херсонском направлении потеряла в пять раз больше бойцов, чем их противник. Чаллис рассказал, что приехал на Украину весной как военный инструктор, а летом вступил в «интернациональный легион» и отправился на Херсонское направление. По его словам, бригада, в которой он служил, потеряла более 500 бойцов за короткое время. Чаллис пожаловался на коррупцию в ВСУ. Он отметил, что бойцы вынуждены за свои деньги покупать амуницию. И рассказал, что боевые действия в зоне спецоперации не похожи на другие конфликты. Молится, что остался жив, пьет кленовый сироп.

Для Яценюка в Крыму «кина не будет»

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что кинотеатр «Сатурн IMAX» в Ялте, который принадлежит бывшему премьер-министру Украины и лидеру украинской партии «Народный фронт» Арсению Яценюку, перейдет в собственность российского государства. Константинов заявил: «В Крыму продолжается процесс национализации имущества украинских олигархов. Сейчас ведется работа по кинотеатру «Сатурн IMAX» в Ялте. Это известный крымчанам объект, который принадлежит Арсению Яценюку». Глава Госсовета также сообщил, что в кинотеатре введут временную администрацию. Сотрудники сохранят работу и будут получать зарплату. А Яценюк — не будет. Он на стене с Россией пенсию заработал.