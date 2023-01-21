Аферисты продают чужие квартиры по доверенности: Как защитить недвижимость от мошеннических сделок

Махинации с квартирами случаются, хоть и редко. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Мошенники сделают фальшивую доверенность от моего имени, продадут мою квартиру и пустят меня по миру!» Простите, если этой фразой разбудили ваши старые страхи и нарушили ваш сон на пару ближайших ночей. Но такая фобия есть у многих россиян. И она возникла не на пустом месте - подобные махинации с квартирами случаются, хоть и редко.

Однако каждый из нас может защитить себя от подобных афер. Для этого в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) нужно внести отметку о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника. После этого никто не сможет совершать сделки с жильем по доверенности, даже если мамой поклянутся, что она подписана лично вами. Заявление от нотариуса сотрудники Росреестра тоже выбросят в урну (а может, даже порвут). Личное присутствие - и точка!

Раньше для запрета таких сделок нужно было лично явиться в Росреестр или МФЦ и написать заявление. Теперь это можно сделать на госуслугах.

Чтобы подать заявление на внесение нужной отметки в ЕГРН, кликните по этой ссылке. Дальше все интуитивно понятно: система попросит ваши паспортные данные, ИНН, кадастровый номер объекта недвижимости и т. д. Перед отправкой заявление нужно подписать в приложении «Госключ» с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). Все нужные ссылки госуслуги вам любезно предоставят. Сертификат УКЭП оформляется бесплатно в приложении. Понадобится загранпаспорт нового поколения и телефон с NFС-модулем.

Заявление рассмотрят в течение пяти рабочих дней и в личный кабинет придет уведомление о внесении нужной записи в ЕГРН. Кстати, если запрет потом понадобится снять, это делается точно так же за несколько минут на госуслугах.