«Прапорщик Шматко» Алексей Маклаков высказался по поводу продолжения сериала «Солдаты»

«Прапорщик Шматко» Алексей Маклаков Фото: кадр из фильма.

Не так давно KP.RU проводила опрос среди читателей по поводу самого ожидаемого сериала среди российских. Как ни странно, победил «Бандитский Петербург». Видимо, тренд на интерес к криминалу сохранился, несмотря на великое множество детективов, которыми перекормили публику.

Однако практически каждый год зрители продолжают вспоминать — и пересматривать тоже — проект «Солдаты». Милый и романтичный сериал про жизнь бойцов в воинской части пережил семнадцать (!) сезонов. И, тем не менее, публика до сих пор интересуется судьбой даже не самых популярных актеров, сыгравших в нем.

Фото: кадр из фильма.

В частности, исполнителя роли плутоватого прапорщика Олега Шматко Алексея Маклакова регулярно спрашивают, будет ли проект иметь продолжение. И «КП» тоже не удержалась от этого. В интервью для нашего журнала «Телепрограмма» (полный текст читайте в среду 25 января) к выходу нового проекта Маклакова «Стрим» (Premier) мы поинтересовались у артиста, как он на это смотрит.

- Одной из любимых ваших ролей среди публики остается прапорщик Шматко. Как авторам снять сериал про армию, который так часто пересматривают?

- Служба в армии — это, прежде всего, дружба. Братство. Вот, что лежало в основе сериала «Солдаты». Потому что за время прохождения службы солдаты становятся очень близкими друг другу людьми. Мы говорили именно об этом. Если касаться, скажем, романтической части солдатской службы.

Фото: кадр из фильма.

- Сейчас такие проекты нужны? Продолжение «Солдат» имело бы успех?

- Сейчас нужны честные проекты. Потому что мучения сценаристов — перелистываю каналы, смотрю, что показывают — сильно заметны. И авторы, и актеры, и режиссеры, и продюсеры — все мучаются. Вроде бы крутятся вокруг известных всем и простых вещей: дружба, предательство, любовь, измены. Но нет за этим всем зернышка, нет идеологии. Как бы там теперь не спорили, но раньше идеология определяла целый путь кинематографа моей страны. Мы все ищем эту идеологию, но найти как будто не можем. А это необходимо. Ведь то, что творится в Европе и США — ужасно. Разрушаются простые истины и традиционные ценности. Поэтому сейчас как никогда на первый план и должны выходить сильные человеческие качества. Отсутствие темы — вот, в чем беда. Вот если вернуться к «Солдатам», там она была найдена — и у проекта миллиарды просмотров. Не уверен, что можно повторить тот успех. Но на повторах сейчас сериал смотрят поколениями. Потому что мы показали ценность человеческих отношений, которая вмещает в себя и любовь, и потери, и предательство. На этом и можно делать новый настоящий русский кинематограф.