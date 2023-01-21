Военная спецоперация на Украине 21 января 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнять боевые задачи в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны России заявило об освобождении от боевиков ВСУ Клещеевки и Лобковое в Донецкой народной республике. Клещеевку взяли штурмовики-добровольцы при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, а Лобковое подразделения Восточного округа ВС РФ.

Чеченский спецназовец, участвующий в СВО, в ходе боевых действий на руках вынес из леса пленного украинского военного с отказавшими ногами.

Пес Хантер нашел схрон украинских диверсантов в ЛНР, сообщили в Росгвардии. В Троицком районе Луганской Народной Республики саперы Росгвардии уничтожили тайники с оружием и боеприпасами украинских националистов.

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. О начале СВО публично объявил российский президент Владимир Путин. По его словам, российским военным необходимо защитить мирное население республик Донбасса от многолетнего геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 января 2023 года.