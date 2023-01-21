Операция в бронежилетах: хирурги достали из ноги бойца СВО взрыватель от мины

Бронежилеты в этой операционной необходимость: торцевой взрыватель 122-мм мины может легко ранить несколько человек

- На сам предмет мы обратили внимание по ходу операции. Здесь уже был подобный случай. Предполагать можно все, что угодно. Мы не ожидаем, что найдем что-то опасное для нас. В первую очередь спешим спасти жизнь пациенту. Когда нашли этот предмет - страха не было. Это наша обычная работа, - рассказал журналистам военный хирург подполковник медицинской службы Виталий Иванов после того, как снял бронежилет.

«Пациента доставили с множественными осколочными ранениями мягких тканей обеих ног и проникающим ранением брюшной полости в Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова (Санкт-Петербург). Когда врачи сняли повязку и вскрыли рану в мягких тканях правой голени торчал увидели взрыватель, который мог сдетонировать в любой момент», - прокомментировали кадры операции в Минобороны России.

Бронежилеты в этой операционной необходимость: торцевой взрыватель 122-мм мины может легко ранить несколько человек.

Спасать жизнь в бронежилетах сложнее вдвойне. Особенно осознавая, что одним движением можно привести в действие взрыватель мины, засевший в мышце. Но военные медики провели операцию в штатном режиме. На сегодняшний момент состояние пациента не вызывает у врачей опасений.

В практике в Виталия Иванова подобная операция не первая.

Прошлой осенью из тела младшего сержанта Николая Пасенко хирурги в бронежилетах извлекли часть мины.

При взрыве минометной мины от нее отделился хвостовик. Эта ее часть со стабилизатором стала самостоятельным боеприпасом с «оперением». Как дротик она поразила военнослужащего в плечо. Ранение могло стать смертельным. Но его спасли.

«Боец «родился в рубашке», - прокомментировали «КП» в Минобороны.

КСТАТИ

Известен случаи когда военнослужащих поражали трехкилограммовые минометные мины. Они попадали в тело, но не взрывались.

Один из таких случаев имел место в Ленинградской области в Великую Отечественную Войну. У Погостье ранило в плечо минометной миной красноармейца Николая Быстрикова. Мина «размером с младенца» раздробила плечевую кость прошило плечо и сломала левое бедро.

Об этом случае рассказала 13 марта 1942 года газета «Красная звезда».