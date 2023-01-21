Британский премьер попался на небезопасной езде

Сунак полностью признал ошибку Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принёс свои извинения за то, что находился в движущемся автомобиле с непристёгнутым ремнём безопасности, что обязательно в Англии и для водителей, и для пассажиров.

Извиняться пришлось после того, как Сунак опубликовал в соцсети снятое в машине видео, на котором заметно, что его ремень не пристёгнут, хотя автомобиль двигался. После просмотра ролика тысячи британцев выразили свое возмущение поведением главы правительства. Тем более, что как позже выяснилось, премьер-министр пренебрёг правилами безопасности исключительно для того, чтобы снять ролик.

Премьер-министр пренебрёг правилами безопасности исключительно для того, чтобы снять ролик Фото: REUTERS

Представитель Даунинг-стрит сообщил, что Сунак «полностью признаёт, что это была ошибка, и приносит извинения за это». Также пресс-служба премьера объявила, что «все должны пристёгиваться ремнями безопасности».

Инцидент привлек внимание правоохранительных органов графства Ланкашир, по территории которого двигался премьерский кортеж. В Британии за подобное нарушение грозит штраф до £500 (почти 43 тыс. рублей). Представители правоохранительных органов уже подтвердили, что выписали Сунаку штраф.