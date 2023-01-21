И глазом не моргнув: стремительная карьера талантливого мастера по наращиванию ресниц Марины Вовченко

Бьюти-процедуры становятся все популярнее. Например, спрос на наращивание ресниц в среднем составляет 450 тысяч запросов в месяц. При этом довольными от мастера уходят далеко не все, поскольку работа с человеческим лицом - это настоящее искусство, в совершенстве овладеть которым можно только через кропотливый труд и усидчивость. Какой путь нужно проделать человеку, который жаждет создавать красоту для других? Узнали у Марины Вовченко – профессионального лэшмейкера, которая из мамочки в декрете стала первоклассным специалистом с собственными методиками и инновационными изобретениями.

Красота требует жертв

Всю свою карьеру Марина описывает фразой: «Просто хотела». Хотела работать в своем кабинете – открыла салон красоты, хотела набрать квалифицированных сотрудников – создала учебный центр, хотела поднять общий уровень мастерства в индустрии – основала онлайн-школу для бьюти-мастеров, хотела облегчить труд или найти для клиента новый эффект – разработала десятки уникальных методик. Полумер она не признавала, поэтому скромные на первый взгляд планы разворачивались в масштабные проекты.

Все начиналось как обычно: с декрета и желания сделать свою жизнь и жизнь ребенка лучше. Нужно было искать работу, которую возможно совмещать с воспитанием малыша, и в то же время иметь перспективу профессионального роста и самореализации. Начать Марина решила с классики – ноготочков. Однако со временем дышать пылью и портить свое здоровье хотелось все меньше, и она перешла в другую, не менее популярную нишу – наращивание ресничек.

Работа оказалась не из простых. Без твердого характера, признается Марина, она бы никогда не стала мастером.

«Первых клиентов я мучала по 6-7 часов, делая перерыв на поплакать, но все равно не сдавалась, - вспоминает Марина Вовченко. - Училась в основном путем проб и ошибок. В то время индустрия только развивалась: не было ни тренеров, ни полноценного обучения, и новичкам приходилось перебиваться редкими мастер-классами.

Сегодня бьюти-индустрия намного более масштабна, чем десять лет назад. Когда Марина брала первых клиентов, не было ни профессионального моделирования, ни особых техник, ни ассортимента изгибов ресниц - нужно было просто «взять и прилепить». Однако в наше время появилось много возможностей и задача мастеров сделать все чисто, технически верно и без дискомфорта.

«Сейчас миром правят эстетика и эпатаж: в моде одновременно как максимально натуральные, так и невероятно яркие ресницы. Мастер может предложить разные виды и техники. Полная свобода самовыражения, я это ценю», - отмечает Марина.

Свежий взгляд на индустрию

Об уникальных методиках Марины Вовченко можно говорить долго. Часть из них – самостоятельные техники, другие направлены на улучшение уже существующих. Например, техника моделирования по трем точкам переворачивает индустрию наращивания в целом: она исправляет недостатки моделирования, позволяет создавать клиентам те эффекты, которые раньше сделать было невозможно из-за особенностей формы глаз. Техника «Nude-эффект» позволяет нарастить клиентам максимально естественные ресницы, чтобы окружающие даже не догадались о косметическом вмешательстве. Методика работы пальцами, которую мастера позже прозвали «Пальчиковым захватом Вовченко», легла в основу техники скоростного наращивания, благодаря чему огромное количество бьюти-специалистов могут быстрее заканчивать работу и возвращаться к семье либо принять еще одного клиента.

Сделав пребывание клиента в салоне максимально комфортным, а результат - шикарным, Марина не остановилась, и решила “заняться” удобством коллег.

Ее техника по посадке мастера помогла тысячам лэшмейкеров избавиться от болей в процессе работы. Суть в том, что мастера по наращиванию ресниц сидят в одной позе по 6-8-12 часов в день. Многие не могут принять больше 2-3 клиентов, из-за болей, которые возникают в спине, шее, плечах. О том, что проблема максимально актуальна, Марина Вовченко узнала, когда мониторила профильные форумы и соцсети. Она и сама знала о проблеме не понаслышке, ведь ежедневно брала аж по 6-7 человек, но даже не догадывалась, что проблема настолько глобальна.

Тогда она начала пробовать, экспериментировать и в результате выработала собственную методику по правильной посадке мастера, а после поделилась этим с коллегами, записав 20-минутное видео. Ее мини-урок просто взорвал интернет. Ежедневно запись покупало несколько десятков человек, а общее число достигло нескольких тысяч. В результате, методику стали включать в свои курсы многие специалисты и сегодня вопросы о болях в спине встречаются все реже.

Помимо этого, Марина – автор уникального изобретения, пинцета для ресниц, аналогов которому нет. Подтолкнула на это личная боль и боль коллег по цеху. Ежедневно они выполняют массу процедур, поднимая и опуская обычный пинцет тысячи раз. Марина хотела облегчить их труд. Пришлось долго изучать сплавы металлов, пока не нашелся тот самый, особый сплав титана, который применяется в медицине, а также авиа- и ракетостроении. Как оказалось, он не только сделал инструмент значительно легче, но и без проблем переносит процедуры, предписанные санитарными нормами, чего нельзя сказать о его стальном собрате.

«Помимо прочего, я доработала форму. Взяла десяток популярных пинцетов, выявила их слабые и сильные стороны и создала наиболее удобный. В итоге получился изумительный инструмент, после которого не хочется возвращаться к остальным пинцетам», - рассказывает Марина.

Нестандартный подход и постоянная работа над собой и качеством услуг привели к тому, что запись к Марине Вовченко была организована на несколько месяцев вперед. Причем, среди клиентов находились даже государственные чиновницы и супруги известных футболистов. Почувствовав, что выдыхается, Марина была вынуждена отказаться от половины клиентов и поднять прайс в два раза, чтобы больше времени уделять обучению и модернизации техник и рабочего пространства. Но несмотря на такие меры, клиенты все равно просятся на прием, потому что могут доверить свою красоту только ей.

Хочешь сделать хорошо – сделай это сам

Открыть свой курс Марина подумывала давно, однако острая потребность в этом возникла, когда нужно было набирать сотрудников в собственный салон. После долгих поисков опытный лэшмейкер поняла, что с ее требованиями к качеству ее устроят только те, кого она “вырастит” самостоятельно. После первого потока появилось еще больше желающих, поэтому пришлось оборудовать аудиторию, усовершенствовать методику преподавания и нанять помощников из числа выпускников. Марина даже прошла соответствующее образование и получила диплом, чтобы знать, как правильно строить учебный план и общаться со своими студентами. На сегодня обучающие курсы Марины Вовченко на 95% оригинальны и не совпадают ни с какими другими в этой нише.

Марина мечтает вывести индустрию на новый уровень и с горечью признается: сейчас на этот рынок большинство мастеров идут за деньгами. Поэтому в первую очередь она старается донести философию эстетики и качества.

«99% мастеров относятся к наращиванию ресниц просто как к способу заработать, - говорит Марина Вовченко. - Я же считаю, что заработок должен стоять на втором месте. Нужно относиться к наращиванию как к искусству и выполнять каждую свою работу так, как будто это твое лучшее творение. Тогда и результат будет значительно лучше, и доход будет расти быстрее».

Локдаун 2020 года дал возможность остановиться, в корне переработать программу и, можно сказать, открыть курсы заново. Бешеная результативность студентов и легкость учебного процесса заставляет многих других мастеров-тренеров под видом клиентов писать сообщения Марине в надежде выведать ее секреты.

«Как таковых секретов нет, – делится Марина. – Каждому ученику нужен индивидуальный подход. Двух одинаковых студентов не существует - всем нужна своя программа, чтобы достичь наилучших результатов».

На новый уровень Марина хочет вывести и соревнования по наращиванию ресниц. Она сама уже много лет принимает участие во всевозможных бьюти-конкурсах. Свой первый выход на “арену” помнит до сих пор: руки тряслись, сердце замирало перед каждой номинацией. Домой Марина вернулась с триумфом: 1, 2 и 3 места. После превосходного дебюта все волнения остались позади. Позже, на чемпионате в Сочи, Марина выиграла награды во всех номинациях (включая Классическое наращивание, Объемное наращивание 3D, Объемное наращивание 2D, Бархатный объем 4-10D, Цветное наращивание ресниц, Объемное наращивание 2D в L изгибе), и вскоре с выдающимся мастером связался организатор одного из чемпионатов и предложил перейти из статуса участника в статус судьи.

«Честно признаться, тогда я даже не думала, сразу согласилась, - вспоминает Марина. - Чтобы дорасти до судейства, мастера обычно проходят длительный путь от статиста чемпионата до судьи, но для меня сделали исключение. После этого предложения посудить тот или иной конкурс начали поступать регулярно».

Тогда Марина поняла: пора делать что-то свое. В конце 2022 года, после судейства на очередном конкурсе, она решилась и проработала концепт мероприятия так, как видит его сама - чемпионат и конференция в одном. Сегодня судейская коллегия этого конкурса включает только звезд индустрии, каждый из которых – легенда.

«Я уверена, что такой масштаб задаст новый тренд на проведение мероприятий бьюти-сферы, - говорит Марина Вовченко. - Событие намечается громкое и явно встряхнет индустрию. Я очень надеюсь, что потрясения в 2023 году будут только такими: красивыми, яркими и объединяющими людей».