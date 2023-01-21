В отелях и на пляжах популярной у российских туристов страны запретили курение

Нещадно штрафовать будут не только курильщиков, но и владельцев заведений, которые позволят дымить табаком Фото: Shutterstock

Власти Мексики, курорты которой в последние годы стали популярными у российских туристов, ужесточили антитабачное законодательство.

Дополнения в уже существующий закон, регулирующий употребление табака, стали одними из самых строгих в мире. Они коснулись всех общественных мест, включая отели и пляжи. Причем нещадно штрафовать будут не только курильщиков, но и владельцев заведений, которые позволят дымить табаком на своей территории.

Мексика является одной из самых последовательных в деле борьбы с курением стран в мире. Первый запрет подобного рода в этом латиноамериканском государстве был введен в 2008 году и коснулся общественного транспорта, системы общепита и рабочих мест.

Штрафы за курение в неположенном месте в Мексике составляют от $50 до $300. Тех, кто откажется подчиниться и не потушит сигарету, закон позволяет отправлять в тюрьму.