Украина сошла с ума: жители городов доносят властям на соседей, у которых в доме есть свет

Нормальные аварийные бригады заняты ликвидацией аварии и восстановление подачи электроэнергии потребителям, а украинские делают все ровно наоборот Фото: REUTERS

Известная и популярная украинская мудрость: "Нехай у меня корова сдохнет" лишь бы у соседа две", - на днях получила новое подтверждение, что это не просто хохмочка или "красивый оборот речи".

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко на днях сообщил в своем официальном аккаунте в одной из соцсетей, что крупнейшая энергетическая компания Незалежной ДТЭК будет направлять "аварийные бригады", которые займутся отключениями света в домах по жалобам граждан. Нет-нет, я не оговорился, и вы все правильно поняли. Это нормальные аварийные бригады заняты тем, что ликвидируют аварии на линиях и восстанавливают подачу электроэнергии потребителям, а украинские делают все ровно наоборот.

- Отдельно ДТЭК рассматривается вопрос создания аварийных бригад, которые на жалобы граждан будут выключать дома, в которых есть свет, - заявил Евтушенко. Потому что украинцы очень обижаются, когда у них света нет, а у соседей есть.

Некоторое время назад мы уже писали про похожий случай в Тернополе, когда соседи потребовали отключить электричество в доме, стоящем на линии, питающей критически важные объекты инфраструктуры и промышленные предприятия. Аналогичный случай произошел и в Киеве. Но это все были частные проявления украинского свидомого самосознания. Из серии, что с такими друзьями и соседями и враги не нужны. А теперь это уже официальное решение властей и энергетиков. Что называется, "в ответ на массовые пожелания трудящихся", как это было в Советском Союзе.

Кстати, аналогии с советским временем в связи с этим решением пришли на ум и известному украинскому политическому и экономическому эксперту Олегу Соскину, который в последние пару недель начал прислушиваться к своему внутреннему голосу разума.

- Со светом понятно – "света нет, но вы держитесь", "тепла нет, но вы держитесь", но другие говорят, что у некоторых в Киеве есть свет. Есть, но сейчас приняли решение, что все другие, у которых света нет, должны "стучать" на тех, у кого в домах есть свет. Потому как, оказывается, у тех, у кого есть свет, многие пишут: "А у меня нормально, есть свет". Оказывается, их дома стоят на линиях предприятий критической инфраструктуры, - описывает Соскин ситуацию в своем видеоблоге. - Поэтому всякие ДТЭКи и прочие будут эти дома - "стук" теперь идёт быстрее звука - отключать, чтобы у них тоже не было света, как у других. Всё должно быть одинаково, как всегда было при коммунизме, при большевиках – если нет у друзей света рядом, у товарищей и соседей, так и у вас не должно быть.

После чего Соскин "дозрел" уже до самого настоящего культурологического вывода: "Всё по Шарикову, по Швондеру. Не зря же эта шобла хочет запретить Булгакова, он очень для них опасный в этом плане".

Украинский Данко, похоже, вырвал бы сердце у соседа и выбросил его от греха подальше. Какой смысл в таких действиях, ни один нормальный человек понять не в состоянии. Кстати, и сам Соскин не видит никаких "профитов" от такого способа действий. Разве что, у термина "аварийная бригада" на Украине появилось совершенно новое предназначение, понять которое в остальном мире вряд ли кто сможет объяснить.