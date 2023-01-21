Европа замахнулась на «святое». Но отнять у России алкоголь не вышло

Если импорт крепких напитков в 2022 году все-таки в целом просел, то с вином ситуация обратная Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ушедший год, если верить весенним и летним прогнозам, должен был многих из нас превратить в трезвенников. Или в почитателей сугубо отечественных напитков. Запасы многих видов импортного алкоголя - типа американского и шотландского виски, европейских игристых вин и коньяка - должны были закончиться осенью.

Но вот свежая статистика - какими напитками россияне затаривались на Новый год. В топе, по данным аналитиков Price.ru, просекко (в две новогодних недели спрос вырос на 255%), ламбруско (плюс 278%)... Это при том, что с итальянскими игристыми нам предлагали проститься еще в марте.

Так поднимем же бокалы за…

Нет, давайте сначала разберемся, что происходит и что ждет любителей того, что в бокалах, в 2023 году.

Крепкий алкоголь

Из-за него переживали больше всего. Не из-за водки, конечно, ее в России хватает на любой вкус и кошелек. Но некоторые граждане, поездив по всяким Европам и Америкам, пристрастились к тамошним напиткам. Подавай им теперь виски (и лучше бурбон) да всякие джины и ромы. А многие именитые производители этих напитков объявили об уходе из России.

Эксперты утверждают, что российский джин тоже весьма неплох, и его производство сейчас развивается стремительными темпами. То же и с виски. Производство ликероводочных изделий крепостью свыше 25% (к ним как раз и относятся джин и виски) за год в России выросло на 40% с лишним.

Один из крупнейших отечественных поставщиков элитного алкоголя рапортует о рекордных продажах в 2022 году некоторых своих, произведенных самой компанией в России, марок джина и рома (продажи одного из видов рома увеличились аж на 323%). Но тут же сообщает и о росте закупок доминиканского рома, а особенно - рома французского (плюс 160%). А вы собрались уже на индийский алкоголь переходить?

Впрочем, виски, джин и ром отечественные очень условно. Делаются в основном из зарубежных дистиллятов, которые привозятся... да все оттуда же. Так, для производства виски - из той же Шотландии, только более кривыми путями и зачастую от других производителей.

И как это понимать?

- Да так и понимать. Процессы импортозамещения - ой, извиняюсь, замены одного импорта другим - произошли, и во второй половине 2022 года все более-менее наладилось, - объяснил KP.RU руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Да, не везут к нам больше «Клико». Но поставляют другое шампанское, тоже французское. Аналогично и с другими напитками. В том числе и виски везут. Словом, у каждой группы населения по-прежнему будет свой алкоголь. Никто из-за санкций трезвенником не окажется.

Вино

Если импорт крепких напитков в 2022 году все-таки в целом просел, то с вином ситуация обратная. Вторая половина года выдалась интересной. В августе-октябре страны Евросоюза решили наверстать упущенное весной и в начале лета нарастили поставки в Россию вина более чем на 40% в сравнении с теми же месяцами 2021 года. Как к тому времени и разобрались с «новой логистикой».

Так что прогнозы про Новый год без просекко и только с российским шампанским не оправдались. (Пишу это, поглядывая на недопитую бутылку испанского вина в холодильнике и пару бутылок просекко, подаренных на Новый год. Смешно сказать: два-три года назад чаще дарили российское игристое).

Производство отечественного вина тем не менее тоже выросло, игристого - так на четверть (см. «Только цифры»).

- По вину у нас уже перепроизводство, - говорит Вадим Дробиз. - Никто ничего не понимал, производители лопатили на всякий случай побольше... Почему не получается импортозамещения? Да потому что средний класс теперь сидит в России, но пьет-то по-прежнему то, что привык. Это в том числе и стимулирует импорт.

Ну то есть те граждане, которые раньше пили испанское вино в Испании, теперь пьют его на своей подмосковной даче. Ностальгия, понимаете ли.

Пиво

Любителям пенного тоже пришлось поволноваться. Импорт пива в 2022 году сократился более чем на треть. В первую очередь просели поставки из Германии, Бельгии, Чехии. И тут не обошлось без замены одного импорта другим - например, на менее раскрученные бренды из той же Чехии. Но, по данным NielsenIQ, если в январе у нас в среднем магазине можно было купить 15 разных импортных напитков, то в сентябре - 9. Зато увеличилось число отечественных марок.

С ними, правда, тоже не все просто. К началу 2022 года российское производство пива, по сути, было поделено между тремя международными игроками: AB InBev Efes (совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes - более трети российского производства), Carlsberg Group (ей принадлежала наша «Балтика») и Heineken. Carlsberg и Heineken еще весной заявили о прекращении инвестиций в Россию.

Как следует из официальных данных, производство пива в России за январь-сентябрь 2022 (более свежих данных пока нет) выросло на 2,4%, а вот продажи сократились на 4,2%.

- Из-за санкционного давления все игроки столкнулись с дефицитом и ростом цен на сырье, упаковку, разрывом и перестройкой логистических цепочек, ограничением поставок импортной продукции и т.д. Объемы продаж по рынку падали, - рассказал «КП» и.о. президента оставшейся в России AB InBev Efes Ораз Дурдыев. - Сокращение потребления произошло на фоне инфляции и повышения цен, снижающейся покупательской способности. Такие процессы затронули весь рынок.

Поэтому компания уже запустила производство сидра (его потребление в России растет), а в 2023 году планирует заняться еще и энергетическими напитками. Ну и импортозамещением - большей локализацией своего пивного производства.

ВОПРОС РЕБРОМ

Изменятся ли цены?

По прогнозам Вадима Дробиза, 2023 год на нашем алкогольном рынке должен стать годом, когда «все устаканится в новых условиях». Каких-то дополнительных скачков цен сверх тех, что связаны с ростом акцизов на алкоголь и установленной с 1 января новой минимальной цены на разные виды спиртного (в рамках 7-8% на крепкий алкоголь), ждать не приходится. Все, что могло, уже подорожало в 2022 году.

При этом, по словам эксперта, новые партии импортного алкоголя, альтернативных ушедшим брендам, завозятся по более приемлемым ценам, чем те, по которым сейчас можно найти на полках остатки продукции покинувших Россию марок. Или по которым товар от «ушельцев» приезжает по параллельному импорту.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так выросло производство алкоголя в России в 2022 году

2022 г., млн литров Изменение к 2021 г., %

Винодельческая продукция 651 610 +8,1%

в том числе:

- игристое и шампанское 161,8 +25,2%

- вино 326,9 +9,7%

- ликерное вино 10,8 +442%

Водка 840,5 +3,9%

Коньяк 88,2 +10,5%

Напитки крепче 25% (виски, джин, кальвадос и т. д.) 138,9 +41,8%

Другие виды спиртных напитков свыше 9% (сюда относятся ром и бренди) 79,5 +73%

Вся алкогольная продукция (без пива, сидра и медовухи) 1 995 +9,8%

...а также пива, сидра и медовухи

1-3 кв. 2022, тыс. литров Изменение к 1-3 кв. 2021

Пиво 5 552 +2,4%

Пивные напитки 795,9 +7,5%

Сидр, пуаре, медовуха 72,2 +16,9%

По данным Росалкогольрегулирования.

ГРАДУС РАСТЕТ

Средние цены по России в рублях за 0,5 л

2020 2021 2022 (ноябрь)

Водка 315 321 340

Вино отечественное игристое 183 185 218

Вино столовое 221 237 263

Коньяк отечественный 641 643 670

По данным Росстата.