Европа повторяет фатальную ошибку Гитлера: откровение главы дипломатии Евросоюза спастись не помогло

Глава Европарламента Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Не все в Евросоюзе одинаково тупые и необразованные, чтобы не помнить историю или не знать географию. Встречаются местами некоторые просветления. Например, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вспомнил накануне, чем заканчивались предыдущие попытки победить Россию военной силой (а последние сомнения, что речь сейчас идет именно об этом, развеяла на "Всемирном экономическом форуме" в Давосе министр финансов и вице-премьер Канады внучка бандеровца Христя Фриланд).

- Давайте помнить, что Россия – великая страна, великая нация, и она привыкла бороться до конца, привыкла почти проигрывать, а потом восстанавливаться. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером, - вспомнил Боррель и перекинул мостик в настоящее. - Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла или что ее военные некомпетентны.

Первые здравые мысли из Брюсселя с момента начала Специальной военной операции России можно было бы только приветствовать. Но огонек разума быстро потух в очах Жозепа, и он быстро вернулся в привычное для него русофобское русло, сделав из правильных предпосылок абсолютно нелогичные выводы.

- Именно поэтому сейчас необходимо продолжать вооружать Украину материальными и военными средствами, необходимыми для ведения такой борьбы, которая должна быть не только оборонительной, но и такой, которая позволит ей взять инициативу в свои руки, - продолжил Боррель свои рулады уже совершенно в иной тональности. Примечательно, что эту свою речь Боррель произнес в Мадриде, где ему вручали премию форума "Новая экономика". Что, с учетом экономических показателей, достигнутых странами ЕС в прошлом году, выглядит форменным издевательством.

- Молодец всё-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провёл аналогию, - отреагировал на спич главы дипломатии Евросоюза зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев и, в отличии, от европейского функционера, сам сделал выводы совершенно безукоризненные с точки зрения соответствия логики. - Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м.

Есть, конечно, еще вариант, что Жозеп этот, как любят говорить в Европах и на Украине – "рука Кремля" и "агент Путина". Но это, перефразируя артиста Велюрова, персонажа Броневого из "Покровских ворот", такое дело: "А кто не агент Путина? Нет ты скажи!"

Конечно, до Отечественной нам еще очень и очень далеко, но Европа под руководством США как минимум заявляет о намерении попытаться довести дело именно до такой ситуации. Вот только у нынешних вождей антироссийского похода нет ни военного гения Наполеона, ни фанатично-истеричной убежденности Гитлера. Им, кроме тупости Анналены Бербок и деменции Джозефа Байдена, можно только разве что русофобию объединенной Европы привлечь в качестве эффективного инструмента.

Забыл упомянуть этот благообразный бюрократ еще, например, Карла 12-го в числе соискателей титула покорителей России. Зато все сказано совершенно откровенно. Весь ряд выстроен логически безукоризненно – Наполеон, Гитлер, Жозеп Боррель с Урсулой фон дер Ляйен. Кстати, и по масштабам похоже, что Наполеон, что Гитлер вели за собой в поход на Россию практически большинство стран Европы.

Ребят, перефразируя старый анекдот: первый раз – случайность. Второй – тенденция. Третий – закономерность. Когда же вы научитесь, необучаемые?