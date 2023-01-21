Сделана подлинная фотография НЛО: известный уфолог обескуражил громким заявлением

Снимок футбольного болельщика наделал много шума. Фото: ФК «Хуарес»

Давненько нас не посещали пришельцы. И вот, наконец, инопланетяне напомнили о себе. Дело было в Мексике в городе Сьюдад-Хуарес на олимпийском стадионе имени Бенито Хуареса, где домашний матч играла команда “Хуарес” (у них наверное все называется одинаково) против клуба из Тихуаны. В один прекрасный момент, вместо того, чтобы наблюдать, как хозяева поля раскатывают гостей (между прочим счет матча 3:0 в пользу парней из “Хуареса”) кто-то из болельщиков решил сфотографировать панораму заходящего солнца. И на снимке обнаружилось маленькое темное пятнышко. Затем это фото попало на страничку футбольного клуба “Хуарес” в одной из социальных сетей. Администратор аккаунта тегнул самого известного в Мексике уфолога Хайме Моссана и в ироничной форме (к сообщению прилагался набор смайликов и стикеров с зелеными человечками и НЛО) попросил разобраться: “Помогите, Хайме Моссан! Фанат прислал нам эту фотографию, которую он сделал во время игры против Тихуаны, где предположительно можно увидеть НЛО. Это так или нет?”

Скептики говорят, что уфолог раздул слона из мухи. Фото: ФК «Хуарес»

Хайме Моссан тут же откликнулся и заявил, что он рад ошибиться, но суровые факты говорят, что это был космический корабль внеземного происхождения. Хайме обработал фотографии алгоритмами искусственного интеллекта, которые увеличили и дорисовали это темное пятнышко таким образом, что сомнений не оставалось - это та самая классическая летающая тарелка, которую старожилы помнят по мутным и невразумительным фотографиям еще середины прошлого века. Летательные аппараты человеческой цивилизации за это время прошли огромный путь от громоздких самолетов до миниатюрных разведывательных беспилотников. Но у “зеленых человечков” прогресс, видимо, остановился, и они по старинке летают на олдскульных тарелочках с крышечкой.

Скептики говорят, что уфолог раздул слона из мухи. Вернее из маленького темного пятна, которое могло оказаться чем угодно - дефектом камеры, фотошопом, дроном фотографа, который решил заснять панораму стадиона. Или патрульным беспилотником пограничников - ведь Сьюдад-Хуарес расположен аккурат на границе Мексики с США, через которую на работу к дяде Сэму двигаются толпы нелегальных мигрантов.

А местные болельщики пишут в комментариях: мы, конечно, обожаем нашу команду, но если инопланетяне не идиоты, то они бы смотрели матчи английской Премьер-лиги, а не первенство Мексики по футболу.