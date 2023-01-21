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В мире21 января 2023 11:55

«Время – это оружие в руках России»: Зеленский заикнулся о своем главном страхе

В день "исторического" заседания министров обороны НАТО на базе Рамштайн в Германии Зеленский в течение дня поменял несколько амплуа. Но помогло мало
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Первые тревожные нотки прозвучали у Зеленского еще в обращении к участникам военной конференции в Рамштайне

Первые тревожные нотки прозвучали у Зеленского еще в обращении к участникам военной конференции в Рамштайне

Фото: REUTERS

Просто какое-то "Колесо Генотьбы" вчера провернулось для Зеленского в течение дня. Причем, переход "от перемоги к зраде" произошел настолько молниеносно, что президенту (пока еще) Украины Владимиру Зеленскому пришлось вспомнить свое артистическое прошлое комика и в течение дня поменять свое амплуа, да еще несколько раз.

Нет, началось все вполне благопристойной в образе "лидера нации", который "живота не щадит", особенно, чужого в деле защиты "ридной Батькивщины". Мечты о поставках западной тяжелой техники, получив которую ВСУ начнут "панувать" над "москалями", приятно согревали самого Зеленского и приятно волновали его сограждан.

Впрочем, первые тревожные нотки прозвучали у Зеленского еще в обращении к участникам военной конференции в Рамштайне.

- Есть ли у нас достаточно времени? Террор продолжается, он не дает нам времени на длительные дискуссии. Этот террор разрушает город за городом. У наших защитников заканчивается оружие. К сожалению, железо повреждается. Мы не имеем права на задержки. Я могу поблагодарить вас сотни раз, и это будет абсолютно заслуженно, потому что вы столько сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы платим украинской кровью. Мы не можем поставить конфликт на паузу. Нам нужны артиллерийские и противоракетные установки, чтобы защитить украинское небо. Время – это оружие в руках России. Поэтому мы должны ускориться. Время должно быть козырем в нашем рукаве, - рассказал Зеленский министрам обороны стран НАТО, почему они должны поставить Украине как можно больше тяжелых вооружений.

Немного позже тон его речи уже изменился.

- Мы инвестируем в новый мировой порядок. Мы понимаем, что вы не хотите того, что происходит в Украине для себя, поэтому вы должны понимать, какую ношу несет Украина для всех нас, для стран всего мира, - объяснил он перспективы построения нового мирового порядка", но неожиданно сменил тональность и воззвал к "чадолюбию" стран, представители которых собрались на военной базе. - Украинцы борются, чтобы показать вам пример, как не бояться. Поэтому мы должны ускориться, ведь папа и мама, которые защищают своих детей, будут действовать как можно быстрее. Дети знают, что их родители тут, когда они просят оружия и помощи.

Странные представления у Владимира о семейной жизни, если у него дети просят у родителей оружие. Но тут, как говорится, кто в какой семье родился и кем вырос. И, разумеется, в семье не без урода. Но почему Зеленский начал кричать "папа, мама", а не толерантно, как сейчас модно в Европе, "родитель номер раз" и "родитель номер два"? Неаккуратненько как-то. Или он уже предчувствовал, что этим все не закончится и заранее к этому морально готовился.

Как и случилось. Только утром была перемога, а вот как на итоговой пресс-конференции не вышел с коллегами министр обороны ФРГ, и не поставили флаг Германии, то сразу стало ясно – в отличие от министров, танки на этот раз не "завелись", и на Украину их, по крайней мере, пока, поставлять не будут.

Так оно и оказалось. Германия не отказалась от своего принципа, что "гуртом батьку бить сподручнее" и подтвердила, что поставит свои "Леопарды", когда США расщедрятся на свои "Абрамсы". По всей видимости, Берлин не дал добро и на поставку на Украину "Леопардов", которые находятся на вооружении в польской армии. Дезинформацией оказались и опубликованные западными СМИ сведения о готовности Чехии и Словакии передать Украине свои "Леопарды". Поскольку эти танки Германия только передаст в будущем (неизвестно, когда сие произойдет), а сами эти "Леопарды" Берлин передаст Праге взамен на уже отданные Киеву Т-72. Аналогично и со Словакией.

И вот когда Зеленский осознал, что он пролетел мимо танков на бреющем с высокой скоростью, он выступил еще в одном амплуа. На это раз в образе плачущего мальчика-хулиганчика "Атыктотакой".

- А можно не "если" да "кабы"? А просто ты можешь дать "Леопарды"? Ну дай! - обратился Зеленский уже к канцлеру Германии с плаксивым требованием в стиле сельской дискотеки. Может, Шольц и в самом деле ломается, как дурная девица на той дискотеке, но даже у нее так просить ничего не стоит, не говоря о канцлере Германии.

Нет, Вова, так тебе даже там не дадут. Можешь у жены спросить. Не тот образ выбрал. Впрочем, если учесть, что те же "Буки" Украина с начала СВО просила Грузию вернуть уже более 30 раз (!), настойчивости Киеву не занимать. Наверняка, рано или поздно допросятся. Кстати, если поменяют Зеленского на кого другого, шансов будет гораздо больше.

Украинский кризис: Новости