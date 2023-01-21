«Время – это оружие в руках России»: Зеленский заикнулся о своем главном страхе

Первые тревожные нотки прозвучали у Зеленского еще в обращении к участникам военной конференции в Рамштайне Фото: REUTERS

Просто какое-то "Колесо Генотьбы" вчера провернулось для Зеленского в течение дня. Причем, переход "от перемоги к зраде" произошел настолько молниеносно, что президенту (пока еще) Украины Владимиру Зеленскому пришлось вспомнить свое артистическое прошлое комика и в течение дня поменять свое амплуа, да еще несколько раз.

Нет, началось все вполне благопристойной в образе "лидера нации", который "живота не щадит", особенно, чужого в деле защиты "ридной Батькивщины". Мечты о поставках западной тяжелой техники, получив которую ВСУ начнут "панувать" над "москалями", приятно согревали самого Зеленского и приятно волновали его сограждан.

Впрочем, первые тревожные нотки прозвучали у Зеленского еще в обращении к участникам военной конференции в Рамштайне.

- Есть ли у нас достаточно времени? Террор продолжается, он не дает нам времени на длительные дискуссии. Этот террор разрушает город за городом. У наших защитников заканчивается оружие. К сожалению, железо повреждается. Мы не имеем права на задержки. Я могу поблагодарить вас сотни раз, и это будет абсолютно заслуженно, потому что вы столько сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы платим украинской кровью. Мы не можем поставить конфликт на паузу. Нам нужны артиллерийские и противоракетные установки, чтобы защитить украинское небо. Время – это оружие в руках России. Поэтому мы должны ускориться. Время должно быть козырем в нашем рукаве, - рассказал Зеленский министрам обороны стран НАТО, почему они должны поставить Украине как можно больше тяжелых вооружений.

Немного позже тон его речи уже изменился.

- Мы инвестируем в новый мировой порядок. Мы понимаем, что вы не хотите того, что происходит в Украине для себя, поэтому вы должны понимать, какую ношу несет Украина для всех нас, для стран всего мира, - объяснил он перспективы построения нового мирового порядка", но неожиданно сменил тональность и воззвал к "чадолюбию" стран, представители которых собрались на военной базе. - Украинцы борются, чтобы показать вам пример, как не бояться. Поэтому мы должны ускориться, ведь папа и мама, которые защищают своих детей, будут действовать как можно быстрее. Дети знают, что их родители тут, когда они просят оружия и помощи.

Странные представления у Владимира о семейной жизни, если у него дети просят у родителей оружие. Но тут, как говорится, кто в какой семье родился и кем вырос. И, разумеется, в семье не без урода. Но почему Зеленский начал кричать "папа, мама", а не толерантно, как сейчас модно в Европе, "родитель номер раз" и "родитель номер два"? Неаккуратненько как-то. Или он уже предчувствовал, что этим все не закончится и заранее к этому морально готовился.

Как и случилось. Только утром была перемога, а вот как на итоговой пресс-конференции не вышел с коллегами министр обороны ФРГ, и не поставили флаг Германии, то сразу стало ясно – в отличие от министров, танки на этот раз не "завелись", и на Украину их, по крайней мере, пока, поставлять не будут.

Так оно и оказалось. Германия не отказалась от своего принципа, что "гуртом батьку бить сподручнее" и подтвердила, что поставит свои "Леопарды", когда США расщедрятся на свои "Абрамсы". По всей видимости, Берлин не дал добро и на поставку на Украину "Леопардов", которые находятся на вооружении в польской армии. Дезинформацией оказались и опубликованные западными СМИ сведения о готовности Чехии и Словакии передать Украине свои "Леопарды". Поскольку эти танки Германия только передаст в будущем (неизвестно, когда сие произойдет), а сами эти "Леопарды" Берлин передаст Праге взамен на уже отданные Киеву Т-72. Аналогично и со Словакией.

И вот когда Зеленский осознал, что он пролетел мимо танков на бреющем с высокой скоростью, он выступил еще в одном амплуа. На это раз в образе плачущего мальчика-хулиганчика "Атыктотакой".

- А можно не "если" да "кабы"? А просто ты можешь дать "Леопарды"? Ну дай! - обратился Зеленский уже к канцлеру Германии с плаксивым требованием в стиле сельской дискотеки. Может, Шольц и в самом деле ломается, как дурная девица на той дискотеке, но даже у нее так просить ничего не стоит, не говоря о канцлере Германии.

Нет, Вова, так тебе даже там не дадут. Можешь у жены спросить. Не тот образ выбрал. Впрочем, если учесть, что те же "Буки" Украина с начала СВО просила Грузию вернуть уже более 30 раз (!), настойчивости Киеву не занимать. Наверняка, рано или поздно допросятся. Кстати, если поменяют Зеленского на кого другого, шансов будет гораздо больше.