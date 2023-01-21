Названы абсолютные рекордсмены по росту цен. Насколько подорожала жизнь в России в 2022 году

Росстат посчитал в деталях, на сколько подорожала наша жизнь в 2022 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Росстат посчитал в деталях, на сколько подорожала наша жизнь в 2022 году. Нет, про общую инфляцию в 11,9% мы все уже слышали. И про то, что продукты в целом подорожали меньше всего остального — на 10% с копейками. А промтовары и услуги, опять-таки в среднем, на 12-13%.

Но дьявол, как известно, в деталях, которые очень часто сильно расходятся со средними цифрами. И вот они-то наконец и опубликованы по нескольким сотням различных товаров и услуг, которые обсчитывает наше официальное статистическое ведомство.

Начнем с хорошего. Продукты нынче, в отличие от 2021 года, действительно далеко не в топе самого-самого вздорожавшего. Более того, чемпионы-2021 по росту цен в виде капусты и прочих овощей из «борщевого набора» сейчас возглавляют топ самых подешевевших товаров. Помог хороший нынешний урожай.

Больше всего же из продуктов за 2022 год прибавил в цене маргарин (почти плюс 40%). В основном эта прибавка получилась в первой половине 2022 года — из-за удорожания растительных масел и всяких импортных консервантов, вкусовых добавок и прочего, а также проблем с логистикой. Утешим себя тем, что маргарин не очень-то полезен для здоровья. Как и в большом количестве всякие сладости типа сгущенки, печенья и зефира с пастилой, которые подорожали более чем на 20%.

А еще в топ-10 самых подорожавших продуктов попали бананы — в среднем цены на них выросли на четверть. Кто там возмущался, что бананы у нас стоят дешевле морковки? Справедливость восстановлена, дешевыми бананы быть перестали. А морковка, кстати, таки подешевела (см. ниже).

Кроме как поесть, хорошо бы еще помыться, побриться, постираться… Это удовольствие подорожало заметнее, чем еда. Туалетное и хозяйственное мыло, шампуни, дезодоранты, зубная паста, пена для бритья и женские прокладки — все выросло в цене более чем на треть. Резкий скачок цен на всю санитарно-гигиеническую часть был опять-таки по весне. Граждане боялись, что с уходом крупных зарубежных компаний «уйдут» с наших прилавков также шампуни и прокладки. Дефицита не возникло, но из-за проблем с логистикой и импортными ингредиентами для отечественного производства товары из категории гигиенических и помывочных оказались среди рекордсменов по росту цен.

Но самым-самым резко вздорожавшим непродовольственным товаром стал… йод (плюс более 50% к прошлогодней цене). Не удивляйтесь, он у нас в основном импортный. А в ряде стран Европы, соседних с Украиной, йод в этом году был чуть ли не хитом продаж — из-за страха радиоактивного заражения. Вот и до нас подорожание докатилось.

Но и плюс 50% к цене - еще не рекорд ушедшего года. Абсолютные рекордсмены по росту цен, по версии Росстата, - барабанная дробь - турпоездки в Египет и Турцию (подорожание более чем вдвое). Да и в целом услуги в сфере зарубежного туризма. Причины понятны: авиасанкции. Но вы уж сильно не переживайте — и здесь не все пропало, «поездки в отдельные страны Средней Азии», как утверждает Росстат, стали дешевле.

В топе самых вздорожавших услуг не можем не заметить еще двух рекордсменов, которые касаются отдельных, но очень многочисленных категорий россиян. Это ОСАГО и прививки животным. И то, и другое, по расчетам Росстата, подорожало более чем на треть.

Чем утешиться? Про «борщевой набор» мы уже говорили. Но в этом году потянулись вниз цены и еще на одну категорию товаров, сильно подорожавших в прошлом году, — стройматериалы. В частности, немного (в сравнении с размерами прошлогоднего подорожания) подешевели доски и металлочерепица. Ну хоть что-то.

Топ-10 самых подорожавших за 2022 год продуктов

(декабрь 2022 к декабрю 2021)

1.Маргарин +39%

2.Сгущенка с сахаром +29%

3.Кофе натуральный (в зернах и молотый) +29%

4.Печенье +27%

5.Зефир/пастила +26%

6.Соль +26%

7.Овощи замороженные +26%

8.Бананы +25%

9.Рис шлифованный +25%

10.Консервы томатные +25%

Топ-10 самых подорожавших за 2022 год непродовольственных товаров

(декабрь 2022 к декабрю 2021)

1.Йод +55%

2.Спички +51%

3.Мыло туалетное +44%

4.Женские прокладки +43%

5.Легковой автомобиль-иномарка +39%

6.Дезодорант +39%

7.Мыло хозяйственное +38%

8.Шампунь +37%

9.Зубная паста +37%

10.Пена для бритья +37%

Топ-10 самых подорожавших за 2022 год услуг

(декабрь 2022 к декабрю 2021)

1.Поездка на отдых в Египет +160%

2.Поездка на отдых в Турцию +119%

3.Поездка на отдых в ОАЭ +74%

4.Ксерокопия документа +48%

5.Полис ОСАГО на год +39%

6.Печать цветных фото +37%

7.Прививка животного +32%

8.Аренда банковского сейфа +32%

9.Поездки в отдельные страны Средиземноморья +25%

10.Полис КАСКО на год +23%

Что больше всего подешевело

(декабрь 2022 к декабрю 2021)

1.Капуста свежая белокочанная -54%

2.Газовое моторное топливо -35%

3.Картофель -31%

4.Свекла -26%

5.Чеснок -24%

6.Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные -23%

7.Морковь -17%

8.Поездки в отдельные страны Средней Азии -14%

9.Доска обрезная -14%

10.Металлочерепица -13%

(По данным Росстата)