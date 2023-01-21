Жители Польши осудили вступление страны в конфликт на Украине

Жители польской столицы, Варшавы, вышли на антивоенный митинг. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители польской столицы, Варшавы, вышли на антивоенный митинг.

На нем они выступили против втягивания простых поляков в конфликт на Украине.

Выступившие с речами участники и организаторы мероприятия, в первую очередь, выразили всеобщее недовольство тем, что польские политики, местные и западные СМИ «пичкают головы и сердца поляков пропагандой, поддерживающей военный конфликт на Украине».

Некоторые выступавшие прямо потребовали привлечь к ответственности всех тех, кто вольно или невольно подталкивает жителей Польши к прямому или косвенному участию в украинских событиях.

Организованная колонна в несколько сотен человек, инициатором сбора которой выступила польская патриотическая организация «Соотечественники», собралась сегодня в центре Варшавы. В руках ее участников – польские флаги и транспаранты, на которых написано: «Польша выбирает мир!», «Кто хочет польской крови, иди вон!».

Варшавская полиция не только не препятствовала проведению мероприятия, но и сопровождала колонну его участников на всем протяжении пути антивоенного марша.