Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире21 января 2023 14:59

Коран сожгут на площади: власти Швеции разрешили акцию вандализма после международного скандала с Турцией

Шведские власти разрешили публично сжечь Коран
Людмила ПЛОТНИКОВА
Мэрия шведской столицы, Стокгольма, выдала разрешение за плату на проведение акции по сжиганию Корана.

Мэрия шведской столицы, Стокгольма, выдала разрешение за плату на проведение акции по сжиганию Корана.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрия шведской столицы, Стокгольма, приняла установленную законом плату и выдала разрешение на проведение акции от ультраправого активиста датского движения «Жесткий курс» Расмуса Палудана.

Экстремист сообщил городским властям, что в ходе акции он намерен сжечь священный для мусульман Коран. И сделать это планирует перед посольством Турции в Швеции.

Таким образом Палудан намерен выразить свой протест турецкому президенту Эрдогану, блокирующему принятие Швеции в НАТО.

Полицейский департамент Стокгольма подтвердил, что святотатство состоится с разрешения городских властей.

Ранее Палудан заявлял, что сожжет Коран в каком-то другом европейском городе, поскольку, по его словам, он не уверен, что шведские полицейские смогут обеспечить ему защиту. Но теперь, после получения формального одобрения на проведение в Швеции публичного осквернения религиозной ценности, за свою жизнь и здоровье он, похоже, не беспокоится.

Еще в начале прошлого века Швеция была гомогенной страной, подавляющую часть населения которой составляли шведы. Сейчас ислам там является второй по значению религией в стране, численность последователей которой приближается к 1 млн. человек; население Швеции составляет сегодня 10,2 млн. человек.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ