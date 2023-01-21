Из уборщиц в принцессы: британка-двойник принцессы Дианы стала порнозвездой за 17 миллионов

Лорен Спенсер Фото: Личный архив

Британка, внешность которой смахивает на образ принцессы Дианы, долгое время работала обычной уборщицей.

Но теперь Лорен Спенсер забыла о швабре и резиновых перчатках, поскольку радикально изменила вектор своей трудовой карьеры. Теперь не только двойник, но и еще и однофамилица леди Ди зарабатывает до 200 тыс. британских фунтов (более 17 млн. рублей) в год.

Столь солидные доходы 47-летней миссис Спенсер приносят публикации откровенного контента на одном из специализированных сайтов.

Как оказалось, у мужчин со всего мира немало эротических фантазий, связанных с образом принцессы Дианы. Вот и платят они за то, чтобы британка делала по их просьбе фото и видео в образе безвременной погибшей в автокатастрофе принцессы.

Сама Лорен считает, что имеет право на то, чтобы называться принцессой. «Я стала принцессой легкого порно», - шутит она.

Вообще же, в Сети она входит в топ самых востребованных авторов эротического контента. И как рассказывает Лорен, ее просят делать не только пикантные фото и видео: людские фантазии, связанные с принцессой Дианой, требуют, например, чтобы ее двойник почитал стихи или сфотографировался в развевающейся на ветру юбке.

Мужу Лорен, Чарли, новое занятие жены очень даже нравится. Супруги копят средства, чтобы осуществить свою давнюю мечту и заняться спасением животных.