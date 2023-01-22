Военная спецоперация на Украине 22 января 2023: прямая онлайн-трансляция

Российские военные продолжают выполнять свои боевые задачи в зоне СВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алексей Арестович публично заявил, что Украина упустила и внутриполитический, и военный шансы на победу в конфликте с Россией. Украинские власти “потеряли время”, отметил экс-советник главы офиса Владимира Зеленского.

НАТО требует от Киева начать наступление в марте-апрел - таковы реальные итоги переговоров коалиции Запада. Украина не получила техники, о которой умоляла, однако страны НАТО все равно потребуют от команды Зеленского результатов, считает военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец

Воюющие на стороне киевского режима иностранные наемники, в отличие от бойцов ВС Украины, ведут себя более дерзко, рассказал журналистам российский военный, участвующий в СВО.

Минобороны России официально сообщило об освобождении села Двуречье в ДНР (Донецкой народной республике). Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Донецкой народной республики от украинских националистов и наемников.

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. О начале СВО публично объявил российский президент Владимир Путин. По его словам, российским военным необходимо защитить мирное население республик Донбасса от многолетнего геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 21 января 2023 года.