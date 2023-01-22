Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 22 января 2023 года: почему ВСУ могут бежать из Артемовска как Зеленский стал «агентом Путина»

Вашингтон настойчиво "порекомендовал" Зеленскому не тратить много сил на оборону Бахмута (Артемовска). Фото: REUTERS

ЗАПАД ТРЕБУЕТ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО ОСТАВИТЬ БАХМУТ

Сразу два международных информационных агентства, Reuters и AFP (Агентство Франс Пресс), сообщили со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США, что Вашингтон настойчиво "порекомендовал" Зеленскому не тратить много сил на оборону Бахмута (Артемовска).

В Вашингтоне знают, что Киев потратил значительные ресурсы на защиту города, "но существует высокая вероятность того, что русские в конечном итоге вытеснят украинцев из Бахмута". Правда, утешил американец, это не должно привести "к каким-либо стратегическим сдвигам на поле боя". Кстати, вывести войска из этого города, по сведениям из Киева, требует от Зеленского и главком ВСУ Залужный.

Похоже, в голове у американца не укладывается, что при освобождении этого города наши решают главную стратегическую. Задачу – перемалывают в труху и пыль самые подготовленные части ВСУ и подразделения наемников. И делают это весьма успешно.

В КИЕВЕ ПОТРЕБОВАЛИ СДАТЬ ЗЕЛЕНСКОГО В СБУ ЗА "РАБОТУ НА ПУТИНА"

Известный украинский политический и экономический эксперт, бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин предложил сдать в СБУ президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского за государственную измену.

По словам Соскина, Зеленский незаконно убирает неугодных ему политиков, хотя ему самому можно выдвинуть обвинения за работу на российском телевидении.

- Возьмите Зеленского посмотрите, как он выступал в качестве шоумена в России в новогодних программах в 2013 - 2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и других. Так за это только следует Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда нужно, заключил Соскин.

Вольдемар, дело пахнет керосином. Как говорил в такой ситуации в фильме "Кавказская пленница" один не самый положительный персонаж этой комедии: Либо я веду ее в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору". Может, и в самом деле пора уже в Израиль, под крылышко мамы и папы.

МАЙЯ САНДУ ХОЧЕТ В НАТО

Президент Молдавии Майя Санду призналась в интервью изданию Politico, что готова отказаться от нейтралитета страны, чтобы вступить в какой-либо крупный военный альянс. И, хотя название альянса она не упомянула, но это был ответ о перспективах вступления ее страны к НАТО. Да и, собственно, крупных военных блоков на планете не сказать, чтобы много.

- Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или мы должны быть частью более крупного альянса, — уточнила Санду, но подчеркнула, что отказ от нейтралитета должен произойти "посредством демократического процесса".

Как отмечает само издание Politico, "вопиющим препятствием" для вступления Молдавии в НАТО является присутствие российских военных в Приднестровье. Конституцию страны, объявляющую Молдавию нейтральным и внеблоковым государством, Санду препятствием не считает. Или просто так и не смогла ее прочитать. А с другой стороны, зачем гражданке Румынии Конституция Молдавии?

СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ! ЭТО РУССКИЙ ТРИКОЛОР

Российские моряки были оштрафованы в Норвегии за то, что сошли на берег в камуфляже, на каждом комплекте которого был на груди маленький российский триколор.

Как заявила прокурор Мартина Месло, поддерживавшая обвинение в суде, это была пугающая своим видом одежда", потому что похожа на военную униформу, а в сочетании с изображением российского флага она заставила испугаться и сильно нервничать не только украинских беженцев, но граждан Норвегии.

Россиян в результате оштрафовали на 5 тысяч норвежских крон, хотя никаких ограничений на ношение одежды, и, в частности, камуфляжа норвежское и местное законодательство не накладывают.

Однако, как и следовало ожидать, наши так просто не сдались и решили обжаловать решение суда о штрафе. Тем более, что свои услуги предложил узнавший об этой истории местный адвокат.

Не хотите маленьких триколоров, допроситесь, что наши придут с большим.

ТАМ РУССКИЙ ДУХ. ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ?

Исполняющий обязанности мэра временно остающегося под украинской оккупацией города Купянска (Харьковская область) Андрей Беседин пожаловался корреспондентам британского еженедельника The Economist, что в городе по-прежнему остаются значительными пророссийские настроения.

Украинские военные рассказали британцам, что им рекомендовали не принимать еду от местных жителей для избежания риска отравления. А сами местные, по их словам, весьма неохотно принимают помощь украинских волонтеров, а могут и вовсе от нее отказаться, принимая лишь в крайних случаях.

Более того, мэр считает, что некоторые его земляки отправляют информацию о дислокации украинских военных российским войскам, которые находятся менее чем в 10 километрах от Купянска. Не смогли украинцы, как пишет The Economist, заглушить заблокировать и сигнал находящейся неподалеку российской радиовышки, "которая нагнетает российскую пропаганду в местные дома".

- Подавляющее большинство людей здесь были пророссийскими до начала вооруженного конфликта и сейчас мало что изменилось, - подвел черту беседы Беседин.

Хорошо, хоть сам не признался, что и сам такой.

ВРЕМЯ СРЫВАТЬ ТАБЛИЧКИ

На Украине подвели очередные предварительные итоги промежуточного финиша дерусификации. В 2022 году был поставлен очередной рекорд в ходе проведения кампании по дерусификации: в 33 городах сумели переименовать 2 213 топонимов. Итоги дерусификаторского укрсоревнования подводило отделение Transparency International Ukraine.

Больше всего наименований сменил Киев, который под руководством Виталия "златоуста" Кличко избавился от исторических названий 237 улиц, проулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов. Первое место.

Следом за ним в пятерку лидеров также попали Винница (232 переименования), Кривой Рог (183), Каменское (182) и Сумы (179). Еще отличились Кременчуг (142) и Черкассы (105). А вот в Павлограде Днепропетровской области, хоть переназвали всего 61 топоним, зато переименование коснулось каждой пятой улицы. Новые названия чаще всего связаны с именами украинских националистов, бандеровцев и прочих людей и событий, за которых на Украине еще каких-то 30 лет назад самим местным было стыдно. Не всем, но большинству.

Странно, но почему-то жить после этого лучше и веселее не стало.

НЕ ШУТИ С МАДЬЯРАМИ В МУКАЧЕВО – КОШЕЛЬКОМ ВЫЙДЕТ

Накануне вновь обострились отношения Киева и Будапешта. Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер заявил, что правительство Венгрии потребовало от властей Украины немедленно "прекратить зверства" в отношении этнических венгров в Закарпатье. А именно, речь шла о Мукачево, в котором украинские власти сняли венгерские флаги, демонтировали таблички и надписи на венгерском языке, уволили директора местной школы. Кроме того, по их решению, в городе была демонтирована скульптура мифологической птицы Турул, считающейся одним из символов Венгрии. Все это вызвало негативную реакции Венгрии, Менцер, в частности, заявил, что он и правительство Венгрии не понимают, "как антивенгерские решения могут помочь Украине в конфликте с Россией".

Не дождавшись ответной реакции от ведомства Кулебы, Будапешт ударил Киев по самому больному, по кошельку. Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине, речь идет о сумме в 500 млн евро из "фонда мира", который, по иронии судьбы, финансирует закупку летальных вооружений для Украины.

Характер венгров да к возможностям Шольца – цены бы не было такой стране в Европе.

ОДНА БОЛГАРИЯ НАША, А ДРУГАЯ – СОВСЕМ НАОБОРОТ

Пока премьер-министр Болгарии все больше погружается в скандалы с тайной и явной продажей вооружений и боеприпасов Украине, из самого центра Софии раздался неожиданный голос разума.

- Поставка оружия Киеву означает, что мы гасим пожар бензином. Означает признание, что жертв будет гораздо больше. Военная помощь Киеву означает согласие с позицией, что конфликт должен вестись до полного поражения одной стороны, что неминуемо и постепенно вовлекает страну в глобальный конфликт и возможность ядерного самоуничтожения, - заявил президент Болгарии Румен Радем.

- Болгария не должна посылать оружия, поддерживая этот конфликт. Моя обязанность как президента - думать и быть солидарными с большинством болгар, - продолжил он и задал становящиеся все более очевидными вопросы. - Сегодня не хватает оружия, но если в один момент нам не будет хватать людей, что тогда мы будем делать? Конфликт становится все более ожесточенным, расширяя свой охват, приводит к истощению и глобальной экономической катастрофе, которая уже ощущается гражданами Европы

А действительно, если на Украине не будет хватать украинских солдат и наемников, премьер-министр Болгарии пошлет на поле боя болгарских?

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Российские военные после боев в Соледаре намерены отправить на Украину 20 автомобилей с телами убитых киевских боевиков. Погрузку тел в гробах сняли на видео и разместили ролик в сети. Будет отправлен домой даже один наемник из "Инсотранного легиона" Франции.

- Министерство обороны Чехии опровергло сведения о намерениях направить Украине танки Leopard 2, которые получит от Германии в виде компенсации за предыдущую передачу Киеву советских Т-72.

- В ответ на то, что что Минфин США признает ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, о чем сообщил советник по нацбезопасности Джон Кирби. О каких конкретно «преступлениях» идет речь, чиновник, конечно же, сказать не смог.

- К 24-му февраля Европа должна подготовить 10-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. И, конечно же, сразу приступить к 11-му. А еще лучше работать параллельно.

- Генштаб ВСУ заявил, что количество мобильных групп, занимающихся по всей стране отловом военнообязанных для мобилизации увеличено до 3 тысяч. Кроме того, они усилены военнослужащими. Уклонистов отлавливают примерно 3-4 бригады, которые под таким благовидным предлогом сами закосили от фронта.

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