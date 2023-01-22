Любимой королевской особой британцев является вовсе не Карл III

Король Карл III не входит даже в тройку любимых народом венценосных особ Фото: REUTERS

Опрос, проведенный в Великобритании через неделю после выхода в свет автобиографической книги принца Гарри «Запасной», показал неожиданный результат.

Выяснилось, что самой любимой королевской особой британцев является принц Уэльский Уильям, старший брат Гарри, на которого автор «Запасного» вылил в своих мемуарах немало помоев.

Уильям и ранее был в числе любимчиков подданных, но после откровений Гарри он «потерял» 8 процентных пунктов народной любви, а его жена Кейт – семь.

Несколько удивительным (но не для самих британцев) стало то, что нынешний король Карл III, отец Уильяма и Гарри, вообще не входит в тройку любимых народом венценосных особ.

Одновременно аналогичный опрос проводился и в США, где вот уже несколько лет живут Гарри и его жена – американка по рождению.

Меган Маркл всегда подозревали в том, что она жаждет славы любой ценой, и что именно она требует от Гарри регулярно вываливать на свет божий весь сор из покоев Виндзоров.

Американские респонденты признались, что больше всего им нравится жена Уильяма, Кейт Миддлтон, а вот рейтинг одобрения Гарри упал в США на 7 пунктов, а его благоверной – на все 13.

Близкие к герцогам Сассекским источники сообщили, что результаты опроса Маркл восприняла как пощечину, ведь в родной для нее Америке ее любят куда меньше, чем других Виндзоров.