Почти 300 дней за 2 года: Подсчитано, сколько дней своего президентского срока Байден провел в отпуске

Пресс-служба Белого дома уже не раз комментировала частое отсутствие Байдена в Овальном кабинете Фото: REUTERS

Национальный комитет Республиканской партии США подсчитал, что из двух лет своего срока на посту главы государства Байден провел в отпусках и на каникулах 291 день, то есть без малого почти целый год.

Даже своеобразный юбилей – начало второй половины своего президентского срока Байден провел в собственном доме, а не в президентской резиденции.

Джо и Джилл Байден в штате Дэлавер принадлежат два дома, один из которых они используют как своеобразную дачу на берегу озера. Почти на все выходные и федеральные праздники они уезжают в Дэлавер, передвигаясь из Вашингтона и обратно на военном вертолете. А отпуска предпочитают проводить в более роскошных условиях: в Южной Каролине и на Виргинских островах.

Пресс-служба Белого дома уже не раз комментировала частое отсутствие Байдена в Овальном кабинете, каждый раз заявляя, что «президент остается президентом в любом месте».