«Неравный брак»: как выглядит новая жена 93-летнего астронавта Базза Олдрина

Базз Олдрин – фигура сколь яркая, столь и скандальная Фото: REUTERS

Лето 1969-го, как такое забыть? На Луну ступает сначала Нил Армстронг, потом Базз Олдрин, третий, Майкл Коллинз, полакомился Луной вприглядку, он оставался на орбите, пока другие рассекали по лунному грунту. Из того легендарного экипажа Нил умер в 2012 году, Майкл – в позапрошлом году, а Базз вот женится.

Настоящее имя астронавта - Эдвин Олдрин. Фото: NASA

И от свадебной фотографии (Базз сам расшарил ее в соцсетях) ждешь римейка на русскую картину «Неравный брак» (93-летнего астронавта должны поддерживать за руки, а юная невеста – рыдать украдкой в фату), но все далеко не так мрачно.

Это четвертый брак лунного плейбоя. Фото: NASA

Базз – прямо орел, и 93 года ему точно не дашь. Невеста сияет, ее возраст на глаз определить трудно (иные и в 30 так выглядят), а ей, на минуточку, 63, вот вообще такого возраста не дашь, и она, конечно, молодец, и вот кто настоящий орел в этой истории.

Это четвертый брак лунного плейбоя. От первого брака у него трое детей, второй продлился 12 лет, а с третьей – развелся в 2011 году.

Так пара праздновала 91-летие Базза Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Избранница – Анка Фаур – работает вице-президентом в компании Базза «Buzz Aldrin Ventures LLC».

Базз пишет, что любовь у них давно, а больше про нее толком ничего не известно.

Базз пишет, что любовь у них давно, а больше про нее толком ничего не известно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Базз – фигура сколь яркая, столь и скандальная. Начнем с того, что его зовут не Базз, а Эдвин. В детстве его младшая сестра не могла выговорить слово «брат» («бразер») и коверкала в Базз, ошибка ребенка стала именем.

После полета на Луну он запил, потому что вообразил, будто все лучшее в жизни позади. Излечившись от рюмки, погрузился в бизнес несколько мутного свойства: он то предлагает НАСА новые проекты, то критикует эту «косную корпорацию», а на самом деле, наверное, втихомолку проворачивает делишки для Пентагона. Базз – масон, и масоном стал еще до полета.

Анка Фаур работает вице-президентом в компании Базза Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот тут – одна непонятная вещь. В 2002 году к нему пристали: а поклянись на Библии, что на Луне был. Базз отказался. И теперь одни думают, что на Луне он (и вообще никто) не был, а другие, того хуже, говорят: ага, масон, Библией побрезговал, не сатанист ли? Активист Барт Сибрел, который особо доставал астронавта, высказал ему все в лицо, а Базз взял, и лицо-то ему подкорректировал хуком в челюсть. Скандал был страшный, но полиция Базза оправдала: дедушку просто спровоцировали. И то: кто с масоном свяжется, тот пожалеет. Даже полиция.