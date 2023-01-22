Тигра нужно проводить с подобающими почестями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

22 января наступил Китайский новый год. Астрологи считают этот день важным, поэтому составили советы как провести этот день с пользой.

Астролог Тамара Глоба к Китайскому новому году составила его характеристики и рекомендации как провести 22 января.

Тамара Глоба советует в этом году чаще использовать смекалку и быть осторожными Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Не забываем порадовать любимых и близких, пожилых и детей, красным конвертиком с любой суммой в нем: как символом процветания, а главное - взаимными искренними пожеланиями счастья, благодати, благополучия и здоровья.

- Провожаем с подобающими почестями Тигра. Благодарим за доброе и оставляем печали в прошлом. Встречаем Кролика (Зайца) с надеждой и радостью, которые озаряют и поддерживают жизнь каждого человека.

- Кролик восточного календаря обладает смелостью и решительностью, пробивной силой. Меняет тактику в зависимости от обстоятельств. И в этом году политикам, военным, бизнесменам придется применять тактику кролика, а зачастую и обычным людям придется научиться бегать, петляя, как кролик, используя смекалку и осторожность.

- Также символ года - Заяц на Луне: говорит о мистических способностях, таинственности и скрытности, умении запутать следы и уйти от преследования. Сила, плодовитость, живучесть, смелость и осторожность одновременно также присущи Черному Водяному Кролику.

Астролог Василиса Володина в телеграм-канале сформировала план дел на 22 января.

- Сегодня прекрасный день, чтобы задуматься о качестве взамен количеству. Сделать шаг в сторону минимализма, натренировать терпение, навык сдерживать себя в мелочах ради большой цели.

- Откажитесь от сладкого, очередной пары обуви «на выход». Почистите мессенджеры от чатов, которые давно потеряли актуальность.

- Любая трата сегодня обязана пройти проверку на нужность. Между «хочется» и «действительно нужно» выбирайте последнее.

Астролог Инна Любимова знает когда делать карту желаний.

- Многие думают, что именно сейчас в период Новолуния нужно прописывать мечты и создавать Карты Желаний, но это не так. Да, первая минута Новолуния подходит для загадывания желаний, но не для составления масштабных планов на долгосрочную перспективу. Время изобилия для исполнения всех ваших мечт наступает 3 февраля по Солнечному календарю.

- 22 января пропишите свои планы и цели на следующий Лунный месяц, но не стройте ничего глобального. Помните, что ретроградный Меркурий все еще оказывает свое влияние.

- Займитесь порядком в виртуальном пространстве. Как давно вы чистили телефон от ненужных фото и переписок?

- 22 января – самый эмоциональный день за последнее время. Потому что Луна ночью была на самом близком расстоянии к Земле за последние 1000 лет. Последний раз она была на таком расстоянии в 1030 году, а следующий раз будет только через 345 лет. Будьте аккуратнее с эмоциями.