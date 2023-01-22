В Тбилиси призвали не поставлять грузинское оружие Украине

Русофобские убеждения в Грузии разделяют не все. Фото: EPA/TASS

На фоне Украинского кризиса — в повестку вернулись российско-грузинские отношения. 18 января 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на восстановление прямого авиасообщение между Россией и «страной Сакартвело». Однако эту идею немедленно раскритиковала… посол США в Грузии — Келли Дегнан, заявив, будто «Москва веками лишала Тбилиси суверенитета». Можно ли говорить о наличии суверенитета, если даже вопрос авиасообщения страны с соседями решает представитель заокеанской державы — осталось не ясным.

Однако русофобские убеждения на постсоветском пространстве разделяют не все. В субботу, 21 января, грузинская оппозиционная партия «Консервативное движение» провела в Тбилиси международный круглый стол под названием: «Кризис на Украине — последствия для Грузии, России и других стран бывшего СССР».

Первая из выступавших, русская немка Ольга Петерзен, депутат Гамбургского Сената (регионального парламента) от партии АдГ, рассказала, что ждёт малые постсоветские страны в случае «ускорения интеграции в ЕС»:

— Недавно моя дочь пришла из школы домой и сообщила, что учительница на уроке сказала детям: «Те, кто против ЛГБТ, должны покинуть нашу страну [Германию]», — возмутилась Петерзен, отметив, что движение любой страны в сторону западных либеральных ценностей предполагает отказ от традиционной идентичности — такой как христианство.

— Чтобы вы понимали, насколько больная эта либеральная идеология: у нас на Рождество принято печь печенье в виде ангелов и звёздочек — а сейчас детей в школах заставляют делать печенье в виде половых органов, — поделилась Ольга Петерзен.

— То есть нам говорят: «Вы должны перестать быть грузинами, перестать быть христианами — и тогда, может быть, у вас появится шанс вступить в Евросоюз», — подытожил секретарь «Консервативного движения» — Шота Мартыненко.

Затем участники перешли непосредственно к теме круглого стола — Украинскому кризису:

— Этот конфликт начался не в 2022 году и не в 2014-м. Истоки — в конце восьмидесятых, когда биполярный мир, поделённый между Западом и СССР, рухнул, — отметил председатель «Консервативного движения» Георгий Кардава. — Так что это конфликт не между Россией и Украиной: она, увы, здесь как прокси-сила Запада. И внешние силы пытаются вовлечь в этот конфликт Грузию, как и другие малые страны бывшего СССР.

Также спикер напомнил, что недавно посол США в Грузии вместе с представителем Украины сделали заявление: Тбилиси должен предоставить Киеву средства ПВО (несколько комплексов «Бук»), которые Грузия купила у Украины в 2007 году.

— У американцев в тысячу раз больше оружия, чем у Грузии. Почему же они просят об этом нас, грузин? Вывод только один: американцы хотят, чтобы Тбилиси предпринял действия, после которых диалог между ним и Россией сделался бы невозможен, — предположил Кардава.

Ту же мысль развил другой участник, российский политолог Сергей Марков:

— Реальными субъектами конфликта являются транснациональные цифровые компании и западные спецслужбы (разведывательный альянс «пять глаз» между США, Британией, Новой Зеландией, Австралией и Канадой с её огромной украинской диаспорой), — отмечает Марков.

На работу «западных сеток» на постсоветском пространстве указал и другой гость мероприятия — эксперт по Центральной Азии Виктор Васильев (Кыргызстан):

— Сегодня все страны экс-СССР, несмотря на географические, культурные и политические различия, испытывают одни и те же последствия Украинского кризиса. С одной стороны, происходит реальная экономическая интеграция и рост межгосударственной торговли и инвестиций (возьмите хотя бы Евразийский экономический союз, ЕАЭС), а с другой — идёт страшная информационно-психологическая атака со стороны прозападных медиа и «активистов», — отметил Васильев.

По его словам, реализуется эта кампания с помощью фейков, пропаганды радикализма и навязывания «правильного» (антиросийского) мнения в социальных сетях, попыток провоцирования уличной протестной активности — наподобие той, что мы наблюдали год назад в Казахстане.

— Нам нужно вести суверенную политику, которая опирается на многополярный мир. Мы сделаем всё, чтобы наша страна, Грузия, была не местом для военного противостояния разных игроков, а хабом для интеграции, — подвёл итог Георгий Кардава.

В ходе круглого стола не обошлось без провокаций — журналисты и «активисты» либеральной ориентации попытались ворваться в гостиницу, где происходило заседание, — и лишь кордон из представителей «Консервативного движения», готовых к такому сценарию, помешал сорвать мероприятие. Однако выражений озабоченности со стороны посольства США в Тбилиси почему-то не последовало: «демократия и свобода слова» существуют только для тех, кто разделяет либеральные антиценности.

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