Умерла Майя Менглет, звезда фильма «Дело было в Пенькове»

Майя Менглет в роли зоотехника Тони Глечиковой. Фото: кадр из фильма «Дело было в Пенькове» (1957)

Майя Менглет скончалась у себя дома в Мельбурне. В Австралии она прожила 20 лет. Последние дни своей жизни провела в окружении близких – сыновей и внуков.

Актриса Майя Менглет в первую очередь ассоциируется с фильмом Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове», где она сыграла молодого зоотехника Тоню Глечикову, в которую влюбился тракторист и первый парень на деревне Матвей Морозов в исполнении красавца Вячеслава Тихонова.

После выхода фильма на экраны 22-летняя Менглет проснулась знаменитой. Казалось, что ее кинокарьера сложится блестяще, но в итоге за всю свою творческую жизнь она снялась примерно в двух десятках фильмов, которые не смогли повторить успеха картины «Дело было в Пенькове». Менглет работала в Московском Театра им. Станиславского, прослужила в нём больше 40 лет. И вдруг в начале 2000-х сорвалась и уехала вместе с мужем народным артистом Леонидом Сатановским в Австралию. Их отъезд был спонтанным.

Как позже признавалась Майя Георгиевна, в 2002 году им с мужем пришлось уйти из театра, потому что их предали коллеги, в том числе лучшие друзья. Два сезона — с 2001 по 2003 гг. — театром руководил режиссёр Семен Спивак, среди прочего поставивший прогремевшую на всю Москву кассовую комедию «Мужской род, единственное число». Этот спектакль отвечал «веяниям времени»: например, в «Мужском роде…» народный артист Владимир Коренев (знаменитый Ихтиандр из «Человека-амфибии») сыграл... трансвестита. Не всем артисты старшего поколения такие режиссерские находки были понятны. Когда Леонид Сатановский, муж Майи Менглет, заболел, Семен Спивак тут же нашел ему замену, снял его с роли, даже не предупредив. Как преданная жена Майя Георгиевна за мужа обиделась, побежала выяснить, в чем дело, на что директор театр ей сказал: «Не нравится – уходи!». На кураже они с мужем написали заявление. И уехали к детям в Австралию. Старший сын Майи Менглет Алексей еще в начале 80-х переехал в страну кенгуру. В Мельбурне он работал на русском радио. Пытался сделать актерскую карьеру. Младший сын Дмитрий - доктор наук, химик, эмигрировал в Австралию в 1990-е. К детям и внукам переехали Менглет-Сатановский, хотя уезжать из России навсегда не собирались. Первое время очень скучали. Рассчитывали вернуться.

Адаптироваться за границей было сложно, английского языка не знали, работы не было. Но постепенно жизнь наладилась. У них появилась отдельная квартира в Мельбурне. В деньгах они уже не нуждались. Их пригласил Первый русский драматический театр в Канаде, и там они переиграли весь классический репертуар. Играли спектакли в театре Гешер в Израиле, пока позволяли силы. Но с возрастом стало сложнее совершать дальние перелеты. В 2015 году скончался Леонид Сатановский, с которым Майя Менглет прожила более 50 лет. Она пережила мужа на 8 лет…