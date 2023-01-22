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В мире22 января 2023 11:40

Шведы сожгли свои шансы попасть в НАТО вместе с Кораном

Турция готова лишить Швецию «билета» в НАТО после публичного сожжения Корана
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Власти дали разрешение датскому ультраправому политику Расмусу Палудану публично сжечь Коран

Власти дали разрешение датскому ультраправому политику Расмусу Палудану публично сжечь Коран

Фото: REUTERS

Понять логику действий шведского правительства мудрено. В прошлом году кричали как резаные, что «опасность российской агрессии» вынуждает страну отказаться от многолетней политики нейтралитета и войти в НАТО. Все члены блока были не против за исключением Турции. Анкара заявила, что даст добро только в том случае, если шведы выдадут укрывшихся у них боевиков Курдской рабочей партии и запретят ее деятельность на своей территории. В Турции эту партию считают террористической организацией и давно ведут с ней вооруженную борьбу.

Казалось бы, налаживайте отношения с турками и решайте вопрос. Так нет - Стокгольм некстати вспомнил о демократии, под которой, похоже, понимает вседозволенность, и решился на безумный шаг. Власти дали разрешение датскому ультраправому политику Расмусу Палудану публично сжечь Коран перед зданием турецкого посольства. Что тот с нескрываемым удовольствием и проделал в минувшую субботу. А чуть раньше полиция позволила участникам курдского митинга в столице под улюлюканье повесить за ноги прямо рядом с Ратушей куклу президента Турции Эрдогана.

Анкара, когда оправилась от шока, обрушилась на Швецию с лютой отповедью. В турецком МИДе заявили, что, разрешив надругательство над исламской святыней и допустив оскорбление лидера суверенной страны, шведские власти нарушили условия меморандума о вступлении в НАТО. А в ответ услышали, что подобные акции - это, мол, «демонстрация свободы слова и демократии».

После этого турки шведам тоже кое-что продемонстрировали. Мгновенно отменили намечавшийся в конце января визит в Турцию министра обороны Швеции Пола Йонсона с уничижительной мотивировкой: «в нем уже нет смысла». Министр как раз собирался обсудить процесс ратификации Анкарой заявки на присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Теперь это дело, судя по всему, откладывается в долгий ящик.

Отвратительный «перфоманс» в Стокгольме осудили представители многих мусульманских стран. Свою долю критики высказал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

- Только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста, - написал он в Telegram. - В любом случае каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы!

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