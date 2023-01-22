Клава Кока и Нюша сходили на Бейонсе в Дубае: кто из российских звезд нарушил главный запрет на концерте

Последние четыре года певица вообще не выходит на сцену, хоть и выпускает альбомы и клипы. Фото: стоп-кадр видео

Один из самых грандиозных и пафосных концертов последнего времени случился 21 января вечером в Дубае. Там в фешенебельном отеле Atlantis The Royal Resort собралась вся королевская рать, чтобы посмотреть на 90-минутное выступление легенды американской сцены — Бейонсе.

Последние четыре года певица вообще не выходит на сцену (зачем?), хоть и выпускает альбомы и клипы. Поэтому исключение для арабских друзей Бейонсе сделала не бесплатно. Американские СМИ пишут о гонораре в 24 миллиона долларов (1,6 миллиарда рублей) за часовой сет и шоу, отголоски которого разносились по Дубаю еще за несколько дней до концерта — певица со своей командой тщательно репетировала.

Американские СМИ пишут о гонораре в 24 миллиона долларов. Фото: стоп-кадр видео

Как водится, у американской звезды было несколько костюмов, которые она меняла по ходу выступления, едва успевая перевести дух между песнями. Концерт открывал Бейонсе маленький оркестрик струнных инструментов — в золотистых шапках и красных юбках, затем в дело вступили энергичные танцовщики, а после разогрева уже и сама королева банкета: Бейонсе в эффектном желтом платье с перьями, подчеркивающем, что в 41 год певица еще очень даже ничего.

В концерте прозвучали главные хиты американки. Фото: стоп-кадр видео

В концерте прозвучали хиты американки: «Crazy in Love», «Freedom», «Spirit», «Be Alive», а композицию из саундтрека к «Королю льву», «Brown Skin Girl», Бейонсе впервые исполнила вместе с дочкой Блю Айви. Муж артистки, рэпер Jay Z, тоже наблюдал за магическим действом. Телефоны певица настойчиво попросила убрать, но зрители не могли удержаться, чтобы не снимать такое.

Кстати, одной из тех, кто нарушил правило на приватность мероприятия (телефоны просили прятать в конверты), стала Клавдия Высокова — известная российской публике как Клава Кока. Девушке из Екатеринбурга удалось прорваться на концерт и мимо соцсетей это не могло не пройти.

Клава Кока нарушила правило на приватность мероприятия - телефоны просили прятать в конверты Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кроме того, российский десант в Дубае составили певицы Нюша, Ханна, блогер Диана Саева и модель Виктория Лопырева. Были и голливудские звезды Кендалл Дженнер, Хлоя и Холли Бейли, Ниа Лонг и другие.

Клавдия Высокова известна российской публике как Клава Кока Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Так все вкусно, так все красиво, так все нарядно, — восхитилась роскошью отеля Ханна, жена владельца лейбла Black Star Павла Курьянова. — Все вежливые, персонал доброжелательный и нереально приветливый. Я чувствую, что как-будто в заботе нон-стоп. Очень много известных селебрити и блогеров со всего мира. Очень классная атмосфера, настроение классное.

Нюша тоже попала на концерт Бейонсе в Дубае Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В финале шоу Бейонсе спела Drunk In Love, находясь между поливающими ее фонтанами, после чего воспарила в воздухе, как Гелла.

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