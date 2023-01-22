Канадский художник за деньги вымарывает имя Джоан Роулинг из книг в отместку за шутку писательницы

За переделку комплекта книг о приключениях маленького волшебника Флом берет 1185 долларов

Вот мы и дожили до времен, когда имена неугодных писателей буквально стирают. После развернутой в Голливуде травли британской писательницы Джоан Роулинг активные американцы приступили к действию.

Особенно обиженный на британку трансгендерный художник Лор Флом из Канады занялся тем, что вытирает из книг про Гарри Поттера имя автора, избавляясь о любых упоминаниях Роулинг в книге. Звучит как абсурд и безумие, но есть желающие, которые еще и деньги за такое платят!

На переделку книг мужчина тратит сотни часов: убирает обложки и титульные листы, после чего доделывает книгу при помощи собственного дизайна и обложек, придуманных без имени Джоан.

- Мне нравится мир, который она создала, - боясь произносить имя писательницы, словно Волан-де-Морта, аргументирует художник. - Но то, что она сказала, причиняет боль мне и всем транс-персонам.

Дизайнер позиционирует себя как небинарную транс-персону и делает бизнес на якобы трансофобии Роулинг. Фото: принтскрин видео.

Он позиционирует себя как небинарную транс-персону и делает бизнес на якобы трансофобии Роулинг. Парню 23 года. За переделку комплекта книг о приключениях маленького волшебника Флом берет 1185 долларов (более 80 тысяч рублей). Флом уверяет, что один рабочий цикл — 12 часов.