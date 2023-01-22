«Я расплакалась»: Семейный вечер с Тарзаном довел Наташу Королеву до слез

Наташа Королева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташа Королева провела новогодние каникулы в Майами, с мамой Людмилой Порывай. Известно, что 76-летняя родительница звезды в ссоре с мужем Натальи Сергеем Глушко. Родственники насмерть разругались из-за спецоперации России на Украине. Мама Королевой – горячая сторонница Киева. Тарзан как бывший военнослужащий – всей душой за российскую армию. Зять и теща отписались друг от друга в соцсетях. Более того, Тарзан не поехал вместе с Натальей в Майами, хотя раньше каждый год проводил новогодние праздники в гостях у мамы своей жены.

На фоне семейных разногласий поклонники Королевой активно обсуждают ее возможный развод. Брак певицы и раньше трещал по швам – чего только стоит громкий скандал с изменами Тарзана три года назад. Теперь, по мнению многих, их семейная лодка может затонуть из-за политики.

Однако Наталья, вернувшись в Россию из США, дала понять, что их отношения с мужем крепки как никогда. Певица устроила семейный поход в кинотеатр. Королева и Глушко посмотрели вместе новый фильм «Чебурашка». Компанию им составили 20-летний сын артистки Архип и его девушка Аня Волынкина (бывшая стриптизерша Мелисса Фокс).

Наталья Королева и Сергей Глушко сходили на премьеру фильма "Чебурашка". Фото: соцсети.

В соцсетях Королева поделилась несколькими видеороликами, снятыми в кинотеатре. Певица призналась, что добрая и трогательная картина им очень понравилась. По словам Наташи, она вышла из зрительного зала с мокрыми от слез глазами.

- Я расплакалась, - рассказала артистка. - Обязательно сходите на премьеру.

Девушка Архипа Мелисса призналась, что тоже не удержалась от слез из-за трогательного финала «Чебурашки». Наташа то и дело показывала в видео своего мужа. Тарзан даже своим внешним видом демонстрировал, что не намерен идти на поводу у украинской тещи и полностью поддерживает Россию. Сергей нарядился в тельняшку и красный пуховик, украшенный символикой СССР – серпом, молотом и пятиконечными звездами.

Наташа то и дело показывала мужа в видео. Фото: соцсети.

До недавнего времени Королева, оказавшаяся между двух огней, не комментировала семейный конфликт. Но во время новогодних праздников решила впервые рассказать о своих отношениях с поддержавшей Украину матерью. Артистка подчеркнула, что позиция мамы ей не близка, но при этом призвала подписчиков беречь своих родных, несмотря на все разногласия.

«Будьте мудрее и берегите своих близких, даже если в чем-то ваши взгляды не совпадают», - Написала Наталья в личном блоге.

Певица показала, что их семья по-прежнему крепкая. Фото: соцсети.

Пока Наташа Королева отдыхала в Майами, Украина ввела санкции против ее мужа. Тарзан попал в список 119 российских деятелей культуры, которым запрещено появляться в Незалежной. Видимо, Глушко включили в этот список из-за службы в армии, а также из-за высказываний в соцсетях в поддержку действий российского правительства. Санкции предусматривают блокировку активов на Украине, ограничение торговых операций, запрет на перемещение по территории государства, лишение наград страны, запрет на получение виз и т. д. К слову, самой Наталье Королевой въезд на Украину запретили еще в 2016 году.