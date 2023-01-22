Юлия Савичева раскрыла подробности конфликта с Полиной Гагариной и Максимом Фадеевым

Юлия Савичева дала откровенное интервью Фото: Кадр видео

20 лет назад вышел в эфир первый выпуск «Фабрики звезд». Шоу много критиковали за конвейерность и усугубление попсой рынка русской музыки, но все же большинство современных звезд вышло именно из этого проекта. Не стала исключением участница «Евровидения» Юлия Савичева. В интервью Яне Чуриковой она вспомнила, как протекало сотрудничество с продюсерами шоу и коллегами.

ПРО ПОЛИНУ ГАГАРИНУ

Фото: кадр видео

«Да, я ездила на Eurobest (музыкальный конкурс в Каннах, который должна была посетить Полина Гагарина, поскольку выиграла «Фабрику звезд», но этого не случилось — и артистки испортили отношения — Авт.). Почему? Я не лезу в их договоренности [и не знаю, почему так вышло]. Полина просто не подписала контракт [с продюсером]. Думаю, многие об этом говорили. Если бы подписала, то поехала бы и на Eurobest и «Евровидение» [вместо меня]. Это был ее выбор. Она решила учиться. У каждого свой путь. Я вообще никак не участвовала в этом (распределении путевок в Канны). Мне сказали: «Едешь ты. С такой-то песней». «Есть!». Конечно, Гагарина меня ненавидела за все это [поездку на «Евровидение» и Eurobest]. А за что меня было любить? По ее словам, меня продвигали. Но я помню, как мы все вместе сидели у Макса [Фадеева] и он объяснял, как это работает: вы подписываете контракт, и тогда едете в тур и так далее»

ПРО МАКСИМА ФАДЕЕВА

Юлия Савичева и Максим Фадеев. Фото: социальные сети

«Он жестил в отношении меня, но это чтобы я не расслаблялась. Сильно переживал за меня. Был временный запрет [Фадеевым] на исполнение моих хитов. И я его понимаю в этой ситуации. Тогда его такие люди обступили...Никому не пожелаю. Много лет я работала рядом и видела, как он падок на комплименты и лесть. Как любит, когда его превозносят в ранг небожителя. Эти люди [окружение] поняли слабые места и пользовались этим. Меня отодвигали все дальше, дальше и дальше. Он даже не верил мне, чтобы обсуждать что-то по телефону. Теперь все изменилось. Мы на связи, я могу петь старые песни».

ПРО ЗВЕЗДНУЮ БОЛЕЗНЬ

«С 2009 года у меня был период, когда обрушился невероятный стадионный успех, и по голове долбануло [звездной болезнью]. Стала нервно общаться с людьми, отказывала сфотографироваться. И потом все пошло на спад. И я быстро поняла, что веду себя неправильно. И потом все пошло в гору довольно быстро. И появился хит «Москва-Владивосток».

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