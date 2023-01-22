Геннадий Зюганов: Запад должен понимать, что поставки тяжелой техники на Украину приближают опасность ядерной войны

Лидер Компартии РФ Геннадий Зюганов Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Андреевич, насколько мне известно, Андрей Зюганов, ваш отец, во время Великой Отечественной подбивал немецкие танки. А дедушка федерального канцлера ФРГ Шольца служил в рядах элитной танковой дивизии СС «Викинг», которую громили советские войска. И сейчас у Шольца-канцлера, как пишут, загвоздка – он бы и хотел снова отправить немецкие танки против России, но вроде как побаивается… Типа - а вдруг мы снова их сожжём! (Что - наверняка.) Может, предупредите герр Шольцу?

- Мой отец и его старшие братья с первого дня Великой Отечественной пошли на фронт - воевать против фашистов.

Отец начал свой боевой путь с бессарабской границы, ему было 30 лет, он учителем был до того, как уйти на фронт.

Потом четыре месяца сражался за Одессу, дрался за Севастополь.

Под Севастополем его тяжело ранило, оторвало ногу, но после пяти операций он выжил.

Я как-то спросил отца, почему так отчаянно наши сражались. И он сказал – если бы мы не задержали немцев под Севастополем и Одессой, и в Крыму, - то немцы бы на Волгу пришли гораздо раньше. Фашисты стремились перерезать доставку бакинской нефти, а она на 80% заправляла моторы наших самолетов, танков и машин, и тогда бы была трагедия. Поэтому сражались они храбро и отчаянно.

- А вы же тоже имели дело с немцами - правда, уже в других у ловчих.

- Что касается немцев, я сам там служил, в Германии, в группе советских войск три года – в Гере, Ваймере и в Магдебурге заканчивал офицерскую школу.

У нас там была могучая армия – почти 100 тысяч. Две танковые армии, воздушная.

Мы могли спокойно за две недели дойти до Ла-Манша, но мы проповедовали мир и отстаивали его, и все сделали для денацификации Германии. Так вот, я бы сказал сегодня не только Шольцу, а и всем немцам. Они дважды развязали большую войну, они дважды пытались нападать на нашу любимую державу, они должны сделать далеко идущий урок из этой истории.

Мы им не мстили, я когда в Гере служил, у нас тысячу эсэсовцев было на учете. Они вели себя корректно, никаких выпадов против советской армии не было. А сегодня сидят и обсуждают, посылать 200-300 танков «Леопард» или не посылать?

300 танков – это три полка. Это - на два дня работы серьезной - для российской армии.

- В нашей же истории на сей счёт есть неплохие примеры. Напомним о них тем же немцам…

- Конечно.

Когда развернулась орловско-курская битва (а я, кстати, сам с Орловщины) - там сражалось, с обеих сторон, почти 2,5 миллиона личного состава. 3000 танков с нашей стороны и 2700 танков - с немецкой. Под Прохоровкой за два дня мы перемололи в танковом сражении 311 танков. Там были «Тигры», «Фердинанды» - мощное оружие, и 70 тысяч солдат. Поэтому немцы должны это помнить прекрасно, и помнить еще и другое.

Они не имеют никакого права – ни зеленые, ни серые, и даже коричневые – голосовать за то, чтобы снова посылать свои танки для войны с нашей страной.

- Вернёмся на Украину…

- Что касается Украины, там захватили власть нацисты, бендеровцы, фашисты – это такая же сволочь, которая тогда втравила Германию и развязала войну.

Но и тогда Гитлера приводили к власти англосаксы. Их банкиры и финансировали его.

Он бы остался опереточной фигурой, а они собрались и сказали – мы будем этого пса взращивать, для того, чтобы защищать деньги банкиров Лондона и Парижа.

А потом он стал их кусать. Так что, в этом отношении надо немцам тысячу раз подумать!

Мы были уже и в Париже, и в Берлине, и в Варшаве! И нас кто-то там теперь «собирается победить…»Ничего из этого никогда не выйдет, они должны прекрасно понимать.

Немцы должны понимать - любые такие поставки тяжелой техники на Украину приближают опасность ядерной войны. Европа тысячу раз должна подумать!

Американцам плевать на эту Европу! И на Германию! Они ее сейчас нагнули до такой степени, что там крупный капитал начинает бежать в ту же Америку.

И американцам не нужна Украина – они ее используют как полигон, как плацдарм для обкатки своей военной техники и одновременно для подготовки борьбы с Китаем.

- Понял. То есть…

- Вопрос должен стоять ребром. Категорически. Немцам нельзя влазить в этот конфликт. Наоборот, Европа должна призывать к миру. Не оглядываясь на США.

- То есть, мы были уже и в Берлине, и в Париже, и в Варшаве, и, если надо, еще туда придем. На танках.

- Дело не в этом, а - в том, что они должны проявлять благоразумие.

Мой отец подбивал немецкие танки, а я в Германии - присматривал за эсэсовцами. Мы легко можем это повторить!

Нам надо победить. Нам надо избавить Европу от этой коросты навсегда.

- Спасибо, товарищ генеральный секретарь.

- Давай!