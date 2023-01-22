«Ненавижу это, он платит мне»: Седокова рассказала, что она делает вместе с мужем только за деньги

Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети.

Анна Седокова минувшим летом проделала большую работу над собой и похудела на 12 килограммов. Артистка весила 73 кило и была крайне недовольна своим внешним видом. Экс-«ВИА Гра» села на диету и занялась спортом. В итоге ей удалось обрести фигуру мечты. Чтобы сохранить ее, певица ежедневно тренируется в спортзале. Артистка признается, что не любит спорт, но вынуждена это делать. Больше всего она ненавидит совместные тренировки с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Он крайне серьезно относится к спорту и заставляет жену поддерживать форму. При этом он постоянно контролирует занятия Седоковой и сильно нагружает ее.

В соцсетях Анна раскрыла семейный секрет: оказывается, за каждое такое занятие муж ей платит. Певица опубликовала видеоролик, снятый во время тренировки с Тиммой. Седокова рассказала, что в спортзале рядом с супругом – профессиональным спортсменом она чувствует себя неуверенно. Поэтому Янис стимулирует ее деньгами.

«Ненавижу, когда меня тренирует муж. Это как прийти в трениках на конкурс „Мисс Вселенная“. Когда тебя тренирует мистер совершенство и выносливость. В общем, он платит мне, чтобы я с ним тренировалась. Знайте», - пошутила артистка.

Больше всего Анна ненавидит совместные тренировки с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой. Фото: кадр видео.

Ранее поклонники обсуждали в комментариях, что так быстро преобразиться исполнительнице помогла липосакция. 40-летняя Седокова сейчас живет в США, где процедура откачивания жира считается нормой. Сама же Анна уверяет, что это – результат жесткой диеты и интенсивных занятий спортом.

- Ем один раз в день, но вкусно. Хожу минимум 12тысяч шагов в день, каждый день увеличивая количество шагов на 100. Потому что я хочу быть лучше себя вчерашней. Каждый день. Тренируюсь пять раз в неделю. Нет никаких волшебных таблеток. Просто однажды ты подойдешь к зеркалу и скажешь: «Все достаточно», - рассказывала певица в соцсетях.

Летом Седокова похудела на 12 кило. И с тех пор ежедневно тренируется в спортзале. Фото: кадр видео.

Переехав в начале 2022 года в США вслед за мужем, играющим за американский баскетбольный клуб, Анна перестала давать концерты. Звезда расслабилась, стала налегать на гамбургеры и картошку фри. Как результат – сильно поправилась до 73 кило.

- Вы бы видели мое лицо, когда я подходила к зеркалу и видела там свое отражение. 73,5 килограммов. Картошечки, спагетти, хлеба, булочек и всей вкуснятины, - говорила Седокова.

Хейтеры в соцсетях принялись обзывать Анну толстой. Певица не выдержала прессинга и решила заняться спортом.