Эмеше Файк: "Если я начну говорить все, что знаю, это сожжет ВСУ дотла"

Эмеше Файк Фото: Кадр видео

Внутриукраинские коррупционные скандалы, которые в последние дни зацвели пышным цветом, наконец-то вышли на международный уровень. Напомним, что по итогам журналистского расследования выяснилось, что Минобороны Украины заключило контракты на поставку продовольствия войскам по ценам, которые в 2-3 разе превышают розничные ценники в супермаркетах в Киеве. То есть, дли примера, при заключении контракта с одной из таких компаний на сумму в почти 14 млрд. гривен около 7 млрд. явно легло в чьи-то просторные карманы и гаманцы (кошельки по-украински). А такие контракты заключались не только с этой компанией, и не только по поставкам продуктов.

Буквально вчера правоохранительные органы задержали за получение взятки в 400 тысяч долларов замминистра развития инфраструктуры Василия Лозинского, и украинцы могли лицезреть толстые и аккуратные прачки денег, изымавшиеся при обыске у замминистра.

Стал известен прайс, чтобы устроиться "бегунком" в военкомат и не стать "грузом-200" в окопах. Такое "военное" трудоустройство по отлову соотечественников обойдется соискателю вакансии в 10-20 тысяч долларов. И то просто от человека с улицы деньги не возьмут из-за боязни подстав со стороны других силовиков. Впрочем, этот вступительный взнос "отбивается" буквально за пару дней.

Куда ни кинь взгляд, коррупция торжествует. Но наконец-то она вышла за пределы Украины. Британская Daily Mail написала о новом скандале, который разворачивается уже с участием иностранных наемников, приехавших воевать на стороне Незалежной. Большинство из них сведены в так называемый "Иностранный легион", в котором служит и героиня нашего рассказа – этническая венгерка Эмеше Файк, по некоторым данным, подданная британской короны с позывным "Сойка-пересмешница". Которая в этом "Иностранном легионе" занимает весьма важный пост директора по связям с общественностью. Странная, безусловно должность для воинской части, в которой мало кто любит публичное внимание к своей персоне. Но позволяющая иметь контакты практически везде.

Около месяца назад или чуть раньше Эмеше обвинили в том, что она украла деньги, собранные для наемников и медицинские препараты для них вместе с гуманитарной помощью на сумму в 2,5 миллиона долларов США. Писали даже, что в отношении нее начала свое расследование украинская контрразведка СБУ. Вполне возможно, поскольку дамочка сама по себе весьма мутная: ее и раньше обвиняли в мошенничестве в Австралии и Португалии, где она ранее проживала. И, скорее всего, здесь тот случай, когда дыма без огня совершенно точно быть не должно.

Но не на ту напали. Мадьярка не стала отсиживаться в обороне и оправдываться, а сама перешла в атаку.

- Если я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла, - пригрозила, как сообщила Daily Mail, Файк в ответ на угрозы привлечь ее к ответственности за хищения. В распоряжении газеты имеется фрагмент этого разговора, записанного, как уточнено, без ведома Файк, но никаких конкретных примеров и фактов в нем не приводится. Разве что еще ее обещания, что она расскажет такое не только о коррупции в ВСУ, но и об отношении украинского командования к наемникам, называемых на Украине добровольцами, и у нее есть такой компромат, что мало никому не покажется.

По словам одного украинского должностного лица (британские журналисты по договоренности с ним не называют его, но дают понять, что он принадлежит как раз к числу тех, кто ведет расследование криминальной деятельности Файк), если Файк действительно обнародует свои данные, то это "будет иметь катастрофически плохие с геополитической точки зрения последствия и станет большой победой для противника". То есть для России.

Поэтому вряд ли речь идет о каком-то пустословии или попытке "взять на понт", за которыми ничего не стоит и нет реального компромата. По всей видимости, его там вагон и маленькая тележка, иначе труп Эмеше Файк уже давно бы дошел до скелетированного состояния в какой-нибудь придорожной канаве. Благо на Украине сейчас с этим не просто, а очень просто.

Вот и остается украинским военным и контрразведке в бессилии стискивать зубы и озвучивать очередные обвинения в криминальном характере доходов видной сотрудницы легиона наемников, присовокупляя к ним дежурные уже предположения, что мадьярка не только воровка и мошенница, но еще и русская шпионка. Право слово, было бы под последним обвинением хоть что-то, Эмеше уже давно бы давала показания "на подвале" в СБУ.