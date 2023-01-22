Ирина Шейк снялась топлесс перед встречей с Жераром Пике

Папарацци сфотографировали вместе Ирину Шейк и Жерара Пике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока весь мир обсуждает скандальный развод певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике, спортсмен дал новый повод для сплетен. В выходные фотографы сняли Пике в обнимку с российской супермоделью Ириной Шейк. Манекенщица и бывший игрок «Барселоны» встретились на баскетбольном матче между командами Chicago Bulls и Detroit Pistons. Игра, за которой на трибунах наблюдали многочисленные болельщики, и в том числе немало звезд, прошла в Париже в ночь на 20 января.

На снимках папарацци 35-летний Пике, одетый в худи Nike, приобнимает 37-летнюю Ирину. Русская красавица пришла на матч в черной водолазке и в черных брюках-клеш. Снимки Ирины и Жерара опубликовало американское издание Page Six.

День накануне баскетбольного матча Ирина посвятила своей красоте. В соцсетях модель поделилась с поклонниками пикантным селфи, сделанным в номере парижского отеля. Шейк снялась топлесс возле зеркала с косметической маской на лице. Из одежды в этот момент на ней были только черные брюки, в которых она позднее появилась на матче.

Перед встречей с Жераром Пике Ирина снялась топлесс и с косметической маской на лице. Фото: соцсети.

Видимо, Ирина придавала этому матчу большое значение и хотела выглядеть на нем особенно ослепительно – поэтому и занялась косметическими процедурами. А фото без одежды говорит о том, что модель была в довольно игривом расположении духа – не потому ли, что знала, что встретит на стадионе Пике?

К слову, Шейк не впервые появляется рядом с известным мужчиной, чей развод обсуждает вся планета. В июне 2021 года западные таблоиды разразились сенсационной новостью: рэпер Канье Уэст, только-только расставшийся тогда с Ким Кардашьян, встречается с Ириной. Папарацци сфотографировали пару вместе на Лазурном берегу. Музыкант отмечал день рождения и на три дня снял там шикарный отель. Канье полностью выкупил здание, чтобы устроить в нем свидание с Шейк. Правда, их отношения быстро сошли на нет, а сама Ирина предпочитает говорить, что между ней и рэпером ничего не было.

Модель также поделилась снимком в черном джемпере и в брюках, в которых ее позже запечатлели в объятиях Пике. Фото: соцсети.

О разрыве Шакиры и Жерара Пике стало известно летом этого года. Футболист изменил певице с молодой испанкой. Об измене певице поведала… баночка ее любимого джема. Вернувшись с гастролей, артистка обнаружила, что за время отсутствия банка с вареньем наполовину опустела. Дети не едят джем, Пике на спортивной диете. Кто же тогда уничтожил джем? Тут-то Шакира и поняла, что в ее доме побывала разлучница.

Шакира и Жерар встречались с 2011 года. Они познакомились весной 2010 года, когда Пике появился в клипе певицы Waka Waka, официальной песне Чемпионата мира по футболу-2010. В начале их романа многие не верили, что пара, разница в возрасте у которой составляет 10 лет, продержится вместе так долго и даже родит двоих детей. И тем не менее, они прожили вместе восемь лет.