Анекдоты: На моем телефоне 5 будильников. Я назвал их: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие

- Слышал, жена твою машину разбила?

- Угу, незадача.

- Сама-то хоть цела?

- Пока да, прячется где-то.

* * *

Дети, которых воспитывает мать-одиночка, растут не такими толстыми, как дети, которые воспитываются в полной семье, потому что во время еды их не заставляют съесть ложечку за папу.

* * *

Все очень удивляются тому, что я не курю и не пью, спрашивают почему, а я отвечаю:

- Так получилось, братан, связался с хорошей компанией в молодости, а потом пошло-поехало: гимназия, университет, нормальная работа.

* * *

Правду люди говорят про экологическую катастрофу. Сегодня, к примеру, пришел домой, открыл банку шпротов, а там вся рыба дохлая и полно масла.

* * *

Змея, ужалившая Валуева, встретившись с ним взглядом, тут же всосала яд обратно.

* * *

Когда все ходили курить за школу, Петя уже курил за район, а потом его позвали курить за область!

* * *

- Рабинович, у вашей жены очень оригинальные сережки. Я таких никогда не видела.

- Да, я решил ничего таки не покупать ей на день рождения и подарил свои запонки.

* * *

В рекрутинговом агентстве:

- Я ищу работу.

- А что вы умеете?

- Ничего.

- Места в Госдуме уже заняты, попробуйте в футбольные тренеры податься.

* * *

В переполненном троллейбусе кондуктор, дородная женщина, протискиваясь между пассажирами, выкрикивает:

- Вошедшие, расплачивайтесь за массаж!

* * *

А не является ли нынешняя теплая зима в России очередной попыткой по превращению нас в банановую республику?

* * *

Если доктор выписал вам рецепт разборчивым почерком, будьте осторожны: возможно, это не доктор.