Анекдоты: На моем телефоне 5 будильников. Я назвал их: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие

- Слышал, жена твою машину разбила?
- Угу, незадача.
- Сама-то хоть цела?
- Пока да, прячется где-то.
* * *
Дети, которых воспитывает мать-одиночка, растут не такими толстыми, как дети, которые воспитываются в полной семье, потому что во время еды их не заставляют съесть ложечку за папу.
* * *
Все очень удивляются тому, что я не курю и не пью, спрашивают почему, а я отвечаю:
- Так получилось, братан, связался с хорошей компанией в молодости, а потом пошло-поехало: гимназия, университет, нормальная работа.
* * *
Правду люди говорят про экологическую катастрофу. Сегодня, к примеру, пришел домой, открыл банку шпротов, а там вся рыба дохлая и полно масла.
* * *
Змея, ужалившая Валуева, встретившись с ним взглядом, тут же всосала яд обратно.
* * *
Когда все ходили курить за школу, Петя уже курил за район, а потом его позвали курить за область!
* * *
- Рабинович, у вашей жены очень оригинальные сережки. Я таких никогда не видела.
- Да, я решил ничего таки не покупать ей на день рождения и подарил свои запонки.
* * *
В рекрутинговом агентстве:
- Я ищу работу.
- А что вы умеете?
- Ничего.
- Места в Госдуме уже заняты, попробуйте в футбольные тренеры податься.
* * *
В переполненном троллейбусе кондуктор, дородная женщина, протискиваясь между пассажирами, выкрикивает:
- Вошедшие, расплачивайтесь за массаж!
* * *
А не является ли нынешняя теплая зима в России очередной попыткой по превращению нас в банановую республику?
* * *
Если доктор выписал вам рецепт разборчивым почерком, будьте осторожны: возможно, это не доктор.