Герой спецоперации «Z»: старший лейтенант Чернояров уничтожил 27 ракет противника

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Сам погибай, а товарища выручай».

ЛИШИЛ ВРАГА ВОЗДУШНОЙ РАЗВЕДКИ

Старший лейтенант Павел Солдатенков

«Находясь в одном из районов со своим расчетом на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «ОСА», заместитель командира батареи старший лейтенант Павел Солдатенков прикрывал обороняющиеся российские войска от атак с воздуха. Противник атаковал позиции российских войск и вел интенсивный артиллерийский обстрел. Расчет Солдатенкова, применяя технические средства комплекса обнаружил беспилотник противника, который вел разведку позиций обороняющихся российских подразделений. Прицельным огнем расчета ЗРК Солдатенкова вражеский беспилотник был сбит. Оперативно сменив позицию расчет Солдатенкова продолжил вести наблюдение. Вскоре был обнаружен еще один разведывательный дрон, который также был уничтожен расчетом Солдатенкова. Не теряя ни минуты Павел скомандовал расчету сменить позицию. Через несколько минут по позиции зенитчиков был нанесен артиллерийский удар. Грамотные и оперативные действия Солдатенкова позволили не допустить нанесение прицельного артиллерийского огня по обороняющимся российским подразделениям и сохранить жизни личного состава расчета. За время нахождения в данном оборонительном районе расчет старшего лейтенанта Солдатенкова уничтожил 8 беспилотников противника.

УНИЧТОЖИЛ 27 РАКЕТ ПРОТИВНИКА

Лейтенант Сергей Чернояров

«Расчет лейтенанта Черноярова нес боевое дежурство в одном из районов обороны российских войск. Постоянно ведя наблюдение за воздушным пространством, Чернояров обнаружил цель – ракету реактивной системы залпового огня противника, которая летела в направлении склада ракетно-артиллерийского вооружения. Благодаря отточенным навыкам и опыту, полученному в ходе специальной военной операции, Чернояров уничтожил цель одной ракетой, затем продолжил наблюдение и спустя короткий промежуток времени уничтожил следующую ракету. Благодаря бдительности, мастерству и опыту лейтенанта Сергея Черноярова за время его боевого дежурства в зоне ответственности его расчета было уничтожено более 27 воздушных целей. Ни один обстрел противника не достиг цели, что обеспечило безопасность личного состава обороняющихся российских войск и не было допущено утраты боеприпасов для ведения артиллерийского огня российскими подразделениями».

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