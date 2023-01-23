Куртизанки в Давосе, Познер, пулемет системы "Максим", Люся и Антонина

Китайский художник Конг Нин продемонстрировал во время ВЭФ в Давосе арт-инсталляцию "Энергия любви". Фото: REUTERS

Давосское собрание мировой кулисы и закулисы, учрежденное молодым тогда д-ром Клаусом Швабом в 1971 г., ныне разменяло шестой десяток. В принципе еще деятельный и плодотворный возраст. Но с давосским форумом все вышло печально. Не то, чтобы "Где стол бы яств, там гроб стоит" – сказать так было бы преждевременно, – но следы тления проступают.

Не приехал ни пропагандист открытого общества Джордж Сорос, отговорившись занятостью (во франк-масонстве таких людей, утративших связь с парторганизацией, называли "уснувшими братьями"), ни сам основатель собрания герр Шваб. Из важных (относительно) лиц были только Урсула фон дер Ляйен и Олаф Шольц, прочее начальство проманкировало.

Хотя замена все-таки нашлась. На горный курорт прибыло большое количество куртизанок, теперь называемых эскортницами. Сообщают даже тарифные планы. На время – от 700 евро, на ночь от 2300. Так что у гробового входа младая стала жизнь играть. Тем понятнее, почему не приехали Сорос (92 года) и д-р Шваб (84 года).

Впрочем, в иных случаях возраст не является помехой. 88-летний В. В. Познер, скоро год, как не выступающий на 1-м канале, сменил амплуа и объявился в Лос-Анджелесе. Там он поет песни, а артист Л. И. Ярмольник его с наслаждением слушает. Претензий к Познеру, разумеется быть не может. Он давно объявил, что наряду с русским обладает также американским и французским гражданством, и отчего бы ему и не петь песни на своей второй родине. Если он потом поедет в Париж и там грянет "Марсельезу", это также не вызовет никаких вопросов – имеет полное право.

Обнаружены новые изъяны в арсеналах ФРГ. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тем временем обнаруживаются новые изъяны в арсеналах ФРГ. Всем известны перипетии леопардомахии. Киев, а также Вильна, Рига и Таллин решительно требуют от Берлина танков "Леопард-2": "Дать, е.. м..!", тогда как бундесправительство кряхтит да жмется, жмется да кряхтит. Но выясняется, что и с более легкими вооружениями наблюдается полный швах. Согласно квартальному отчету бундесвера, станковые пулеметы MG-3 и MG-5 находятся в довольно плачевном состоянии, особенно их лафеты. Вероятно, поэтому в Киеве и не требуют немедленных пулеметных поставок.

Следует заметить, что в СССР в 30-е гг. дела с пулеметами обстояли гораздо лучше. Известен апокриф, согласно которому маршал С. М. Буденный, у которого на даче был "пулемет системы "Максим", у масле с 19-года", вместе с денщиком Еропкой успешно отстреливался из пулемета от чекистов, приехавших его арестовывать. Затем т. Сталин заметил ему: "Семен, пулемет все-таки сдай". Маршал резюмировал: "Я сдал. А у меня на даче еще три пулемета системы "Максим", у масле с 19-года". Вот с кого следует брать пример Министерству обороны ФРГ.

Впрочем, Киеву сейчас приходится нелегко. Кроме трудностей с леопардами, есть и проблемы с информационной работой. Бывший советник офиса президента А. Н. Арестович (позывной "Люся") оказалсяныне разоблаченным врагом Украины. Начальник "Миротворца", т. е. базы для поимки врагов А. Ю. Геращенко (позывной "Антонина") указал на такие деяния Люси – "Осуществление публичных информационных диверсий. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины".

Все же Антонина допускает неточность. В СССР в 60-70-е гг. существовало устойчивое выражение "идеологическая диверсия" – ему и надо следовать, поскольку "информационная диверсия" – это и неканонично, и вообще непонятно о чем.