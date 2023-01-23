Военная спецоперация на Украине 23 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 января 2023 года.

Украинские войска обстреляли кладбище в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

В ЛНР заявили о разрушении профилактория машиностроительного завода при обстреле ВСУ Стаханова. По городу было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Офицер ЛНР Андрей Марочко сообщил о переброске ВСУ западной техники под Сватово. ВСУ также перебрасывают бронетехнику в Купянск Харьковской области.

В Энергодаре обнаружен крупный тайник с боеприпасами и оружием в бывшем доме казачьего генерала. Там же нашли военную форму украинского образца.

Командующий объединенными силами ВСУ Наев заявил о создании новых подразделений под танки НАТО. Дальнейшие действия будут зависеть от боеспособности западных танков, отметил генерал.

Российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Малиновки. Также на Херсонском направлении была ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/ТPQ-36.

Российские войска заняли новые выгодные позиции на Запорожском направлении. ВС России уничтожили за сутки на этом направлении до 85 военнослужащих ВС.

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины. Предупреждение о тревогах в пяти регионах Украины распространилось около 20:40 по Москве.