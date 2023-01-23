Вопрос дня: А вы какие книги посоветовали бы читать детям? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Святослав Огнев, учащийся 10-го класса, Ростов-на-Дону:

- «Зеленую милю» Стивена Кинга. Эта книга ярко демонстрирует то, что человек подвластен стадному инстинкту и готов верить во все, что одобрено обществом. А еще - «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева: эта книга учит нас относиться добрее к своим родным и близким. И вообще не мешало бы спросить и у нас, школьников, тоже, какая литература должна быть в школьной программе.

Сергей Степашин, экс-премьер, председатель Российского книжного союза:

- «Повесть о настоящем человеке» Полевого о Маресьеве. Но и Солженицына из школьной программы не убирал бы (а это обсуждается). Вспомните его выступления, когда он приехал в Москву: против глобализма, американского империализма, за сильную Россию. К тому же человек воевал.

Дмитрий Лекух, писатель:

- У нас полный хаос в литературе. Мы в 1990-е попытались заменить ее, советскую, антисоветской. Так и оказались без Александра Фадеева и «Молодой гвардии». Надо выстроить иерархию, в которой найдется место и современным авторам, и, например, Валентину Катаеву, про которого сейчас забыли.

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Эта книга просветит, что в жизни встречаются и проходимцы. В 16 - 17 лет мальчикам обязательно нужно читать Есенина, Пушкина, так как в этом возрасте они уже начинают влюбляться.

Геннадий Онищенко, академик РАН:

- Нельзя разрешать детям читать в интернете сокращенную классику. Только подлинники!

Александр, слушатель Радио «КП»:

- Для старшеклассников было бы здорово добавить патриотичных писателей - Прилепина, например. И еще Водолазкина, который пишет на прекрасном русском, пусть дети перенимают и слог, и правильные идеи.