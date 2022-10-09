Герой спецоперации «Z» младший сержант Клованич уничтожил в бою пять националистов

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще призывал: «Полная мочь главнокомандующему».

СПАС РАНЕНЫХ ТОВАРИЩЕЙ

Рядовой Саид МАГОМЕДОВ

«Водитель-электрик роты материального обеспечения рядовой Саид Магомедов неоднократно выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов российским подразделениям на линии боевого соприкосновения. Перевозя груз, не раз подвергался артиллерийским обстрелам, грамотно используя рельеф местности, выводил автомобиль в безопасную зону. В ходе одного из рейсов колонна, в составе которой двигался рядовой Саид Магомедов, попала под артиллерийский и минометный обстрел со стороны украинских националистов. В результате очередного залпа машина, двигавшаяся впереди Саида, получила повреждения и загорелась. Оценив ситуацию, Саид эвакуировал из подбитого автомобиля трех военнослужащих, получивших ранения, оказал им первую медицинскую помощь и вывез их на своем автомобиле в безопасное место».

ПОД ОГНЕМ УСТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Майор Евгений РЫТЧЕНКО

«Перед батальонно-тактической группой, которую обеспечивал бесперебойной связью майор Евгений Рытченко, была поставлена задача по оперативному наращиванию зоны покрытия радиостанций для передачи информации удаленным подразделениям в ходе наступления. Найдя подходящее место на возвышенности, где была возможность установить ретранслятор, группа связистов во главе с майором Рытченко выдвинулась для выполнения поставленной задачи. Украинские националисты, обнаружив группу российских военнослужащих, открыли минометный огонь по высоте. Оценив обстановку, понимая, что отсутствие связи лишит командование управления подчиненными подразделениями, Евгений отдал приказ подчиненным занять укрытие, а сам продолжил установку оборудования под непрекращающимся огнем противника. Закончив установку, настройку и убедившись в функционировании радиосети, Евгений вместе с подчиненными, заняв выгодные позиции на подступах к ретранслятору, обеспечил его оборону. Смелые и решительные действия майора Евгения Рытченко позволили нарастить зоны покрытия радиостанций, что обеспечило должностных лиц БТГр устойчивой помехозащищенной радиосвязью».

ПРОБИЛ БРЕШЬ В ОБОРОНЕ ВРАГА

Подполковник Станислав СЕПЕЕВ

«В ходе наступления на одном из направлений подполковник Станислав Сепеев лично руководил артиллерийскими подразделениями, осуществляющими огневую поддержку российским мотострелкам. Выдавливая националистов с занимаемых позиций, российскими артиллеристами под руководством Станислава Сепеева было уничтожено 2 боевых машины, 3 артиллерийских орудия, в том числе западного производства, и до 20 националистов. Мужественные и профессиональные действия подполковника Сепеева позволили создать брешь в выстроенной обороне противника, в результате чего, подразделение боевиков было полностью ликвидировано».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ПЯТЬ НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Александр КЛОВАНИЧ

«Младший сержант Александр Клованич, действуя в составе группы российских военнослужащих выполнял задачу по обеспечению безопасности колонны батальонно-тактической группы российских войск. В ходе совершения марша в заданный район Александр обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду, о чем немедленно доложил командиру. Было принято решение сходу атаковать позиции боевиков. Александр Клованич одним из первых вступил в бой с националистами. В ходе боя, проявляя мужество и героизм, Александр, прикрывая своих товарищей, получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил вести бой до полного уничтожения вражеских диверсантов. В ходе боя младший сержант Клованич лично уничтожил до 5 националистов. По итогам боестолкновения вражеские диверсанты были ликвидированы».