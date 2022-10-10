Сбежавшая из России Светлана Лобода пожаловалась на проблемы со здоровьем

Светлана Лобода. Фото: соцсети.

Светлана Лобода покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Певица эмигрировала в Латвию. Артистка поселилась в Юрмале, где она купила дом. Судя по всему, климат Прибалтики не пошел ей на пользу. В соцсетях Светлана то и дело жалуется на проблемы со здоровьем. Вот и сегодня исполнительница поделилась с подписчиками грустной новостью: она призналась, что заболела.

«Доброе утро. И пусть день будет прекрасен! Я чуть приболела, но постараюсь за пару дней восстановиться. Надеюсь, вас не застала осенняя хандра?» — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Лобода рассказывала, что в Латвии начала пить антидепрессанты. Светлана призналась, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем, и она принимает специальные препараты. Последние три года Лобода страдала от тяжелой депрессии. Сначала певица не прислушивалась к рекомендациям врачей и пыталась справиться с проблемой самостоятельно. Но недавно она сдалась и все же начала принимать антидепрессанты.

- Помогает. Три года боролась, мне врачи говорили, что у меня нервная система расшатана, вы не справитесь. Это успокаивает, я перестала плакать, - рассказывала Светлана в очередном YouTube-шоу.

Певица не скрывает, что, уехав из России, она лишилась баснословных заработков и статуса суперзвезды. Например, только за концерт в новогоднюю ночь в Барвихе она получила гонорар порядка 20 миллионов рублей.

- Да, я была номер один в России. Я не преуменьшаю значимость того карьерного роста, того пути, который был там, тот успех, который Россия мне дала, - отметила Лобода.

Сейчас же певица дает редкие концерты, которые не идут ни в какое сравнение с ее прежде насыщенным гастрольным графиком. Ее дочери тоже вынуждены приспосабливаться к новой жизни. Они очень скучают по своим друзьям в Москве и с трудом привыкают к жизни в Латвии. Девочки просят маму вернуться в Россию. Светлана как-то пожаловалась, что ее дети достаточно тяжело адаптируются к жизни за границей. Лободе пришлось объяснять старшей дочери Еве, почему она больше не может увидеться со своими российским друзьями.

- Очень тяжело, дети вообще сложно адаптируются к новой реальности. Я очень много с ней об этом разговаривала. Объясняла, почему мы не можем остаться. Она меня слышит, понимает и поддерживает, но ей очень тяжело. Она говорит: «Мам, я очень скучаю по своим друзьям», - говорит Лобода.