Диван не помешал президенту Австрии остаться в кресле

Победителем выборов станет действующий президент страны Александр Ван дер Беллен Фото: REUTERS

Согласно опросам, проведенным на выходе из избирательных участков, президентская гонка в Австрии закончится в полном соответствии с ожиданиями – победителем выборов станет действующий президент страны Александр Ван дер Беллен.

При этом вполне вероятно, что победа политика будет настолько убедительной, что второй тур даже не понадобится – согласно данным экзит-поллов, Ван дер Беллен набирает порядка 54% голосов, что дает ему право стать победителем сразу после окончательного подсчета голосов.

Ранее президент Австрии назвал своего главного противника на предстоящих выборах.

– Моим главным соперником будет диван, – заявил 78-летний политик, имея в виду, что лишь апатия и неактивность избирателей могут помешать ему повторно занять главный пост в стране на следующие 6 лет.

Согласно проведенным опросам, второе место на президентских выборах в Австрии занимает Вальтер Розенкранц, глава ультраправой «Партии свободы». Ожидается, что он наберет около 18% голосов.

Известно, что звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер, получивший американское гражданство в 1983 году, но сохранивший австрийское, уже проголосовал. По словам актера, он поддержал действующего президента.