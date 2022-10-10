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В мире10 октября 2022 5:19

Диван не помешал президенту Австрии остаться в кресле

По данным экзит-поллов, Александр Ван дер Беллен набирает большинство голосов на президентских выборах
Юрий МАЙБОРОДА
Победителем выборов станет действующий президент страны Александр Ван дер Беллен

Победителем выборов станет действующий президент страны Александр Ван дер Беллен

Фото: REUTERS

Согласно опросам, проведенным на выходе из избирательных участков, президентская гонка в Австрии закончится в полном соответствии с ожиданиями – победителем выборов станет действующий президент страны Александр Ван дер Беллен.

При этом вполне вероятно, что победа политика будет настолько убедительной, что второй тур даже не понадобится – согласно данным экзит-поллов, Ван дер Беллен набирает порядка 54% голосов, что дает ему право стать победителем сразу после окончательного подсчета голосов.

Ранее президент Австрии назвал своего главного противника на предстоящих выборах.

– Моим главным соперником будет диван, – заявил 78-летний политик, имея в виду, что лишь апатия и неактивность избирателей могут помешать ему повторно занять главный пост в стране на следующие 6 лет.

Согласно проведенным опросам, второе место на президентских выборах в Австрии занимает Вальтер Розенкранц, глава ультраправой «Партии свободы». Ожидается, что он наберет около 18% голосов.

Известно, что звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер, получивший американское гражданство в 1983 году, но сохранивший австрийское, уже проголосовал. По словам актера, он поддержал действующего президента.

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