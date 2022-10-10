Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России в понедельник, 10 октября 2022 года. Мероприятие проводится каждую неделю. На нем обсуждаются актуальные вопросы обеспечения безопасности государства, в том числе спецоперация на Украине

Где посмотреть прямую онлайн-трансляцию заседания Совбеза 10 октября 2022, которое проведет Владимир Путин

Прямую онлайн-трансляцию выступления российского лидера на Совете безопасности РФ можно посмотреть на сайте KP.RU.

Что будут обсуждать на Совете безопасности 10 октября 2022

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов по поводу повестки заседания Совбеза России. В частности, прессу интересовало, будут ли на мероприятии заявления о ЧП на Крымском мосту. Официальный представитель Кремля заявил, что мероприятие проведет Владимир Путин, но не стал раскрывать повестку совещания.