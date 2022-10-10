Паника, заторможенность, отравление эмоциями: что сейчас происходит с нашей психикой

Панические атаки сводят с ума Фото: Shutterstock

10 октября отмечается День психического здоровья. Как никогда актуальный на сегодняшний момент день. К сожалению, сейчас для многих состояние повышенной тревожности становится уже привычным. Практикующий психолог, ассоциированный член Федерации психологов-консультантов России Марина Фокина рассказала, что с нами происходит, и как с этим быть.

1. Панические атаки сводят с ума

Буквально — захлестывает такая волна паники, что воздуха не хватает, давление подскакивает и сердце бешено колотится. И хаотические мысли: «Я умру», «Мы все умрем», «Случится что-то непоправимое». Кто-то при этом впадает в ступор и застывает на месте, кто-то – наоборот, начинает хаотично и беспорядочно двигаться.

Что делать:

Первое и главное помнить, что от панических атак не умирают. Точка. Если в момент паники все мысли вылетают из головы, заранее запишите на стикере «Я НЕ УМРУ!» и расклейте по всей квартире.

Как сбить панический накал: есть несколько рекомендованных способов:

* Бежать. Это не метафора — выскакивать на улицу и бежать-бежать, чтобы «слить» гормоны стресса, кортизол и адреналин, которые бушуют в крови.

* Ощутить себя «здесь и сейчас». Найти в помещении, где вы находитесь, пять любых предметов и на них посмотреть, отмечая мельчайшие детали. Четыре предмета потрогать, ощущая текстуры. Три – «послушать». К примеру, как звучит хрустальная рюмка, по которой ударили ложечкой. Или как шумит вода, текущая из крана. Два предмета надо понюхать. И один – ощутить на вкус. Пока вы все это ищите и нюхайте, лижите – паника уйдет.

* Паниковать до победного. То есть «прожить» атаку до конца, еще сильнее ее стимулируя. Например, постоянно говоря себе: «Ну давай, атака, давай. Умрем, говоришь? Давай попробуем!». Цель – добиться максимального «выплеска» адреналина и кортизола – гормона стресса. После пика все пойдет на убыль просто по законам физиологии.

2. Захлебываемся «ядовитыми» эмоциями

Если вы прислушались к психологам и перестали подавлять в себе эмоции — это хорошо. Однако есть одно «но»: ярко выраженные, а особенно слитые на неповинные головы негативные эмоции могут «съесть» вас самих.

- Одним из превалирующих в текущем периоде негативно окрашенных чувств является ненависть, - говорит Марина Фокина. - Очень разрушающее чувство. Изнутри «выедающее», как кислота. И вот с ним я бы все же рекомендовала бороться, а не смиряться и не «проживать» его.

Что делать:

Искать, что скрывается за ненавистью. Практически в ста процентах случаев эта эмоция вторична. И вырастает она из страха. А страх, как правило, связан с какой-то травмой. Причем, возможно даже, что это не ваша травма и не ваш страх. Возможно, страх поколений. Или страх конкретного родственника, который был для вас важен.

Но чаще всего причины лежат на поверхности. За ненавистью может скрываться страх что-то или кого-то потерять. Страх потерять себя. Страх перестать принадлежать к определенному «сообществу». Страх голода и нищеты. Когда ваш личный страх, скрывающийся под личиной ненависти, будет идентифицирован, появится возможность разбираться уже с ним. А токсичная ненависть, как эмоция вторичная, уйдет.

3. «Разве можно смеяться, когда вокруг такое творится?»

Сейчас многим кажется, что, когда вокруг все плохо, – радоваться и веселиться нельзя. А уж быть счастливым – и вовсе преступно по отношению к другим. Люди «давят» в себе позитив, отказываются от всего, что вызывает радость, откладывают приятные моменты до времени «когда все кончится». Такая неумеренная «порядочность» может привести к глубокой депрессии.

Что делать:

Все плохое не кончится никогда – это аксиома. Людей, которые несчастнее вас по тем или иным причинам, всегда будет много. Но не стоит погружаться с головой в пучину бед, не имеющих лично к вам никакого отношения.

И это не пустые слова. Даже в самые тяжкие времена люди играли свадьбы. Влюблялись. Рожали детей. Писали прекрасные книги и музыку. Собирали цветы, наслаждались вкусом еды, любовались полотнами художников. Дружили, смеялись и строили грандиозные планы. Потому что, по сути, именно это и помогает выстоять в любых бедах и катастрофах – капельки радости, которые надо искать в повседневности. И творить их своими руками для себя и для близких.

Если же постоянно запрещать себе радоваться, психика в итоге поставит «табу» на все остальные эмоции. Потому что невозможно отключить что-то одно, весь эмоциональный «аппарат» в итоге окажется заблокированным. И тогда неминуема депрессия. Чтобы до этого не доводить – радуйтесь. И радуйте. И радуйтесь тому, что вы можете порадовать кого-то.

4. Терзает страх неопределенности

Вот уже три года (с начала пандемии ковида) неопределенность — наша постоянная спутница. И больше всего от этого страдают люди, привыкшие все планировать. И контролировать выполнение планов. А когда внешние обстоятельства этого не позволяют, кто-то впадает в апатию и депрессию. Кто-то – в ярость и агрессию. Кто-то – уходит от ситуации в алкоголь, игры, шопинг и прочие деструктивные «поля».

Что делать:

Создавать собственную определенность. То есть, планировать, выполнять и контролировать только то, что зависит лично от вас.

- Подчеркну – лично от вас, - делает акцент Марина Фокина. - Любой план, в котором, помимо вас, задействован еще хоть один человек, потенциально обладает риском неопределенности. Одна моя клиентка, привыкшая планировать все и вся, сначала плакала от своего нового ежедневника. Куда приходилось, вместо былой грандиозности, вносить пункты: «Почистить зубы», «Помыть пол», «Перебрать шкаф». «Пройти пятнадцать минут до автобусной остановки», «Прочитать двадцать страниц книги». Но это были мелочи, зависящие только от нее. При таком подходе вы возвращаете себе ощущение хоть какой-то определенности. И хоть какого-то контроля. Хоть над чем-то. И при появлении этого ощущения гораздо меньше становятся ужас и растерянность перед социальной, внешней неопределенностью.

Ну и появляется некая философская нотка во взгляде на мир: «День прошел – и слава Богу». А в этом тоже есть что-то успокоительное.