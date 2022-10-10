Сбежавшая из России Алла Пугачёва рассекретила свое местоположение

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото, на котором счастливо улыбается на фоне вечернего моря

Спустя почти три недели после экстренного отъезда из России Алла Пугачева вышла на связь с поклонниками, рассекретив свое местоположение. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото, на котором счастливо улыбается на фоне вечернего моря, подняв руки к небу. Белая рубаха, джинсовые шорты, стильная причёска и макияж: похоже, в эмиграции Пугачева отлично себя чувствует. И находится ровно там, где и ожидали её увидеть: в Израиле.

- Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива! - призналась Примадонна. Между тем, критики в адрес Аллы Пугачёвой за последние недели тоже было немало. Обращение в Минюст с просьбой признать ее иноагентом вслед за Максимом Галкиным (иноагент) и бегство из страны вызвали у публики волну осуждения. Как только 29 сентября стало известно, что Примадонна с детьми покинула Россию частным бортом, тут же зазвучали предложения лишить певицу гражданства и запретить обратный въезд. А кроме того, на фасаде Останкино уже по традиции появилось оскорбительное обращение к Пугачёвой: мол, а чего приезжала-то вообще? Именно после этого артистка впервые дала о себе знать.

- Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря, - едко высказалась Алла Борисовна.

Тем временем, Израиль для эмиграции певица выбрала неслучайно: именно здесь еще весной Пугачева получила паспорт - снимки документа на днях появились в Сети. Основания для гражданства нашлись у мужа-иноагента Максима Галкина: по признанию юмориста, его мать Наталья Григорьевна была еврейкой.

Кроме самой Пугачёвой, из России также, по сообщениям СМИ, уехали её дочь Кристина Орбакайте и старший внук Никита Пресняков.